Des voix s’élèvent à l’Université d’Ottawa pour le retour du masque obligatoire

Le masque et la vaccination ne sont plus obligatoires pour les étudiants, les professeurs et le personnel de l’Université d’Ottawa. Mais face à la situation pandémique, le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO) s’inquiète et demande à l’Université de revoir sa politique.

Fin août, l’institution postsecondaire avait annoncé une rentrée sans obligations sanitaires, là où certaines universités canadiennes avaient plutôt choisi d’en maintenir.

L’Université d’Ottawa faisait plutôt le choix de la recommandation, encourageant le port du masque surtout dans les endroits très achalandés comme les salles de classe et de réunion, les laboratoires et les ascenseurs et rappelant l’importance de la vaccination pour se protéger des conséquences du virus .

Mais aujourd’hui, des voix s’élèvent pour lui demander de faire davantage.

Commissaire à la revendication au SÉUO , Chelsey-Lynn Rousselle explique, en entrevue à l'émission Les matins d'ici, que le niveau de la COVID-19 dans les eaux usées, le relâchement des habitudes sanitaires, cet été, et l’allègement des mesures provinciales et fédérales, rendent la situation fragile.

On a vu au courant des dernières années que le port du masque, c’est la manière la plus efficace de se protéger et de protéger les autres.

En cours, malgré la COVID

Organisations étudiantes et professorales souhaitent donc rétablir l’obligation du port du masque, expliquant que beaucoup de personnes se rendent sur le campus, même lorsqu’elles sont malades.

Chelsey-Lynn Rousselle explique que son syndicat a demandé à l’Université d’Ottawa des mesures additionnelles, car en l’état actuel des choses, les étudiants - même malades - se retrouvent face à un choix difficile, faute d’options.

On a passé l’été à demander pour plus d'accessibilité en matière de cours virtuels, puis de ressources en ligne, des choses comme ça… , dit Chelsey-Lynn Rousselle. Mais il y a beaucoup de pression financière et beaucoup de pression académique sur les étudiants [...] Il n’y a pas d’alternatives pour les étudiants de manquer un cours quand ils ont la COVID, si bien qu’ils se présentent en classe, même s’ils sont malades.

Chelsey-Lynn Rousselle, commissaire à la revendication au SÉUO (archives) Photo : Chelsey-Lynn Rousselle

Une telle situation fait en sorte que plusieurs étudiants décident plutôt de ne pas signaler qu’ils ont la COVID pour pouvoir se présenter en cours.

Selon la personne qui représente le SÉUO , de plus en plus d’étudiants appuient cette demande de rétablir le port du masque obligatoire.

On a de plus en plus de support là-dessus. [...] Là, les cours ont commencé et on voit le résultat : il y a de plus en plus de personnes malades qui viennent en classe [...], de plus en plus, je reçois des courriels. J’en ai plus d’une centaine dans ma boîte de réception d’étudiants qui demandent des mesures.

L'Université maintient le cap

Dans une déclaration écrite, un porte-parole de l’Université d’Ottawa indique que le port d'un masque en classe est très fortement recommandé .

Les étudiants qui présentent des symptômes du COVID doivent s'auto-isoler. Nous recommandons fortement aux professeurs d'enregistrer les cours et de partager les leçons avec ceux qui ne peuvent pas se rendre en classe , indique l'Université, qui répète que ceux qui présentent des symptômes sont invités à faire l'auto-évaluation de l'Ontario et à obtenir des conseils sur ce qu'il faut faire en cas de symptômes.

L'institution rappelle également que des tests rapides au Centre de santé et bien-être au complexe Minto sont disponibles. Mais pour l'heure, l'Université d'Ottawa ne semble pas ouverte à revenir sur l'obligation de porter le masque.