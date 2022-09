Élections municipales : la présence de tiers annonceurs se fait sentir à Ottawa

Cette année, il y a seulement deux tiers annonceurs, soit la Campaign Life Coalition, un mouvement pro-vie qui encourage ses partisans à faire pression sur les politiciens locaux, et Horizon Ottawa, qui milite pour des voix plus progressistes à la table du conseil.

Qu’est-ce qu’un tiers annonceur? Les tiers annonceurs sont des groupes ou des individus autorisés à collecter des fonds et à diffuser des publicités pour ou contre un candidat. Ils peuvent recevoir des dons d'entreprises et de syndicats, avec un plafond de dépenses fixé à 25 000 $. Ils ont fait leur apparition pendant les élections municipales en 2018, lorsque l’ancien gouvernement provincial libéral a interdit aux candidats d’accepter ce type de dons. À Ottawa, lors de cette campagne, une poignée d'entreprises ont pu contourner l'interdiction en donnant de l'argent à de tiers annonceurs à la place.

Une enquête déjà demandée

Mais récemment, des plaintes ont été déposées selon lesquelles les activités de ce dernier groupe pourraient aller au-delà de la publicité.

Le candidat à la mairie Mark Sutcliffe a maille à partir avec l’organisme Horizon Ottawa. Les deux parties s’accusent mutuellement d’avoir enfreint la Loi sur les élections municipales de l’Ontario en ce qui a trait aux dons individuels.

Dans une déclaration à CBC , M. Sutcliffe a notamment déclaré qu'il doit y avoir des règles claires et appliquées pour les tiers annonceurs, tout comme pour les candidats qui cherchent à se faire élire .

Un autre candidat à la mairie, Bob Chiarelli, dit qu'il aimerait également que les tiers annonceurs fassent l'objet d'un examen plus minutieux pendant la campagne.

Surtout en ce qui concerne les limites de dépenses, [nous avons besoin de plus d'examen] pour s'assurer que les règles sont respectées, plutôt qu'une vérification de leurs activités après coup , a-t-il écrit dans une déclaration à CBC .

Horizon Ottawa soutient 12 personnes qui se présentent aux élections municipales, dont Catherine McKenney pour la mairie et le conseiller sortant Shawn Menard.

De gauche à droite : trois des 14 candidats à la mairie d'Ottawa, soit Bob Chiarelli, Catherine McKenney et Mark Sutcliffe (archives) Photo : Gracieuseté

Catherine McKenney a déclaré à CBC n’avoir aucun contrôle sur les annonceurs tiers et n’avoir aucun contact avec ces annonceurs .

CBC a contacté Shawn Menard dimanche, mais n'a pas eu de réponse à temps pour l'heure de tombée.

Les règles sont une zone grise

Le gouvernement a décidé d'autoriser les tiers annonceurs et de les réglementer parce que, dans une certaine mesure, ils faisaient déjà de la publicité sans aucun contrôle, a déclaré Stéphane Émard-Chabot, avocat qui a jadis occupé le rôle de conseiller municipal à Ottawa.

Mais il existe une zone grise , a-t-il ajouté, lorsqu'il s'agit de définir ce qui est considéré comme de la publicité. Étant donné que les tiers sont relativement nouveaux, il pourrait être difficile de décider ce qui franchit la ligne en vertu de la Loi sur les élections municipales, a dit Me Émard-Chabot.

L'avocat municipal Stéphane Émard-Chabot (archives) Photo : CBC

Placer une annonce à la télévision ou à la radio, c'est évidemment de la publicité. Mais faire quelque chose sur Facebook ou sur TikTok, où est-ce qu’on franchit la limite de la publicité? s'interroge-t-il.

Selon les règles, les candidats ne sont pas non plus autorisés à donner à des annonceurs tiers.

Pousser pour une majorité plus progressiste

Un membre du conseil d'administration d'Horizon Ottawa, Sam Hersh, a nié avoir soutenu financièrement ou reçu des fonds de tout conseiller municipal ou candidat à la mairie.

À ce que je sache, nous n'avons reçu aucun don d'aucun conseiller ou conseiller sortant. En tant que société enregistrée, nous ne pouvons pas faire de dons à une campagne, donc nous suivons les règles.

Il a précisé que son organisation est dirigée par des bénévoles, avec environ 700 membres locaux.

Il n’y a pas de secret [à savoir] qui nous finance et qui nous soutient. Les gens qui nous financent sont des gens de la base, des petits donateurs de la base. Le don moyen que nous recevons est de l'ordre de 30 $.

Jeudi dernier, Horizon Ottawa a organisé un atelier à Blackburn Hamlet afin de former les bénévoles, nouveaux et anciens, au porte-à-porte .

Sam Hersh n’a pas caché que certains bénévoles, pendant le porte-à-porte, peuvent encourager les citoyens à voter pour un candidat plutôt qu’un autre.

Et c'est tout à fait dans les règles. Je veux dire, nous n'avons pas organisé ou collaboré avec qui que ce soit, donc il n'y a rien, rien de mal là-dedans.

Sam Hersh, représentant du groupe de pression pour la justice sociale Horizon Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada

Stéphane Émard-Chabot n’en est pas si sûr.

Nous avons vu que Horizon Ottawa a offert de former des bénévoles ou de former du personnel. Si j'étais un candidat, je serais inquiet que cela puisse être une contribution, et les tiers annonceurs ne sont pas autorisés à contribuer à une campagne.

« Si j'étais l'avocat des candidats, je serais vraiment inquiet de recevoir de l'aide, une formation ou des listes ou quoi que ce soit d'un tiers. » — Une citation de Stéphane Émard-Chabot, avocat

Si un tiers annonceur est soupçonné d'avoir dépensé trop ou mal, ou d'avoir accepté sciemment des contributions dépassant les limites, il s'expose à une série de sanctions. Celles-ci comprennent le remboursement, la suspension de la possibilité de participer à la prochaine élection municipale et l'emprisonnement.