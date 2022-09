Ottawa rend un dernier hommage à la reine Élisabeth II

Dans la foulée des funérailles de la reine à Londres, une cérémonie commémorative nationale se déroule à Ottawa.

Un défilé a quitté le Manège militaire de la place Cartier et a traversé le centre-ville d’Ottawa, en passant devant le Monument national des anciens combattants autochtones et le Monument commémoratif de guerre du Canada.

Une cérémonie commémorative nationale a lieu à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

Le défilé a emprunté la rue Wellington et s'est terminé à la cathédrale Christ Church pour le début de la cérémonie. Il a mis en vedette plusieurs corps des Forces armées canadiennes.

Le mauvais temps pourrait expliquer la foule clairsemée observée sur le parcours qui n'a pas attiré beaucoup de monde.

Un dernier hommage

Toutefois, selon Michael Webster, un touriste originaire du Royaume-Uni, le nombre de spectateur n’a pas d’importance.

Peu importe combien de gens sont ici aujourd’hui dit-il. Des milliers de personnes écoutent les cérémonies à la télévision à travers le monde, c’est ça qui compte.

Michael Webster et sa conjointe, Paula Webster, sont dévastés par la perte de la reine.

Michael et Paula Webster se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à la défunte. Photo : Radio-Canada

Toute notre vie a été entrecoupée par la reine et par la monarchie , raconte-t-il. Quand on était à l'école, à chaque anniversaire de la reine, [...] on chantait God Save the Queen à chaque jubilé, 25, 50, 60 ans.

Selon lui, il est d’ailleurs parfaitement inconcevable que quiconque puisse être à sa hauteur. Personne ne pourra jamais la remplacer , juge-t-il.

« C'est très triste, c'est la fin d'une époque. » — Une citation de Paula Webster

Pour Paula Webster, la perte du monarque est ainsi d’une grande tristesse. La reine a toujours joué un rôle très important dans nos vies , confie-t-elle. Nous voulons donc marquer l'événement d'une certaine manière.

Le chef du Nouveau Parti démocratique ( NPD ) Jagmeet Singh était lui aussi sur place pour rendre hommage à la défunte.

« Elle est la seule reine que la plupart des Canadiens aient jamais connue. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

L’apport de la reine Élisabeth II dans l’histoire est donc incommensurable à ses yeux. Elle était un pilier important de sa famille et aujourd'hui c'est un jour pour réfléchir à son parcours et pour reconnaître ses années de service , partage-t-il.

Elle a vu passer tant d'histoire et a servi à travers tant d'histoire, il sera très difficile pour quelqu'un d'avoir la même portée , croit le politicien.

Programme très chargé

À la hauteur des plaines LeBreton, une salve d’honneur de 96 coups de canon – un coup par année de vie – a été tirée pendant le défilé commémoratif.

defilé reine ottawa 19 septembre Photo : Radio-Canada

La cérémonie à la cathédrale Christ Church est célébrée par la très révérende Elizabeth J. Bretzlaff, doyenne de la cathédrale, et monseigneur Shane A. D. Parker, évêque du diocèse anglican d’Ottawa.

Donald Booth, secrétaire canadien du roi, et par le brigadier-général Guy Bélisle, aumônier général des Forces armées canadiennes doivent lire des prières.

Des préludes et postludes sont présentés par l’ensemble à cordes du Collège Appleby et les organistes de la cathédrale Christ Church.

L'ex-gouverneure générale Adrienne Clarkson prononcera une allocution (archives). Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Adrienne Clarkson, 26e gouverneure générale du Canada, et Brian Mulroney, 18e premier ministre du Canada, vont prononcer une allocution, alors qu’un hommage va être rendu par le conseiller spirituel algonquin et poète officiel anglophone d’Ottawa, Albert Dumont.

Durant la cérémonie, des intermèdes musicaux sont présentés par des artistes canadiens, dont le violoniste David Baik ainsi que l’auteur, dramaturge, producteur et metteur en scène Tomson Highway, qui est accompagné de la chanteuse Patricia Cano et du saxophoniste Marcus Ali.

Le défilé militaire a quitté le Manège militaire de la place Cartier sur le coup de 12 h 10. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

L’auteure-interprète et comédienne Ginette Reno et l’auteur-compositeur-interprète Rufus Wainwright vont interpréter chacun une chanson en hommage à la reine.

Enfin, l’hymne national sera chanté par la chanteuse et comédienne Kim Richardson.

En raison du mauvais temps, les survols aériens par les Ailes d’époque du Canada et l’Aviation royale canadienne ont finalement dû être annulés.

La cérémonie nationale de commémoration est télédiffusée en direct partout au pays. De plus, elle est disponible sur la chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) de Patrimoine canadien et sur le compte Facebook  (Nouvelle fenêtre) de la couronne au Canada.