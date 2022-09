Prix Gémeaux : C’est comme ça que je t’aime termine la soirée avec 10 trophées 

La deuxième saison de la série C’est comme ça que je t’aime est sortie grande vainqueure dimanche du 37 e Gala des prix Gémeaux, ajoutant le trophée primé de la meilleure série dramatique aux neuf récompenses qu’elle avait déjà récoltées lors du Gala de l’industrie et du Gala d'ouverture. En direct de l'univers a de son côté remporté le prix du public pour sa 13 e saison.

La série dramatique aux forts accents humoristiques imaginée par François Létourneau partait favorite cette année avec 13 nominations. Elle a donné raison aux pronostics en s’illustrant dès jeudi soir au Gala de l’industrie avec six trophées, auxquels elle en a ajouté quatre dimanche lors du Gala d’ouverture et du gala principal.

Au total, elle a donc remporté neuf prix pour sa saison 2 et un prix spécial pour l’ensemble de l'œuvre, soit celui de la série s’étant le plus illustrée à l’étranger.

La série « C'est comme ça que je t'aime » a remporté dix statuettes au 37e Gala des prix Gémeaux. Photo : Autre banques d'images / Maryse Boyce

Le prix du public Fonds Cogeco, dernière récompense remise dimanche soir, est allé à En direct de l'univers pour sa 13e saison, déjà sacrée meilleure série de variétés ou des arts de la scène. Plus de 65 000 internautes avaient voté pour leur production coup de cœur.

La Soirée Mammouth 2021 ainsi que la série Audrey est revenue suivent non loin derrière C'est comme ça que je t'aime avec respectivement sept et cinq trophées récoltés depuis jeudi. Cette dernière a d’ailleurs brillé dimanche soir grâce à Denis Bouchard et Florence Longpré, qui ont remporté le prix du premier rôle dans une comédie.

Quand c'est un bon texte, il y a 50 % de la job de faite, alors merci Florence, merci Guillaume , a affirmé Denis Bouchard lors de ses remerciements; un clin d'œil au duo qui a écrit la série, Florence Longpré et Guillaume Lambert.

Denis Bouchard a remporté le trophée du premier rôle dans une comédie pour son personnage dans «Audrey est revenue». Photo : Eric MYRE

Le Bye bye 2021 a également remporté cinq prix cette année, dont ceux de la meilleure réalisation : humour et de la meilleure interprétation : humour.

District 31 détrôné par Nous

Grosse surprise à la mi-temps de la soirée : c’est la série Nous qui l’a emporté dans la catégorie de la meilleure série dramatique annuelle, grappillant ainsi une victoire quasi assurée (dans la tête de plusieurs personnes) à District 31, qui a pris fin au printemps après six saisons.

La victoire est d’autant plus surprenante que Nous en était seulement à sa première saison et qu’on apprenait récemment que la série prendrait fin après la deuxième saison. Un beau petit velours pour le réalisateur Yannick Savard, ainsi que pour la dramaturge Dominick Parenteau-Lebeuf, qui était à la table d’écriture pour sa première série.

Marianne Fortier dans la série « Nous » Photo : Capture d'écran de YouTube

Jean-René Dufort, vétéran de la télé de Radio-Canada, a de son côté bien tiré son épingle du jeu en remportant quatre prix depuis jeudi pour sa spéciale Infoman 2021, notamment le prix de la meilleure animation : humour. L'animateur et sa fidèle collaboratrice Chantal Lamarre ont offert leurs remerciements à partir de Londres, où ils sont pour couvrir les funérailles de la reine Élisabeth II, qui se tiendront lundi.

Un premier prix non genré

Le 37e Gala des prix Gémeaux a également vu l’introduction d’une première catégorie non genrée en interprétation, une première dans la longue histoire des Gémeaux, soit celle du meilleur premier rôle pour une émission ou une série produite pour les médias numériques : comédie. C’est la pétillante Rosalie Vaillancourt qui a remporté le prix pour son rôle désopilant dans Complètement lycée.

Rosalie Vaillancourt a reçu son prix avec l'énergie débordante qu'on lui connaît. Photo : Autre banques d'images / Éric Myre

Sandrine Brisson et Luc Picard ont de leur côté remporté les prix du meilleur rôle féminin et du meilleur rôle masculin dans une série dramatique pour leurs rôles respectifs dans Le temps des framboises et Aller simple.

L'actrice Sandrine Bisson dans « Le temps des framboises » Photo : Lou Scamble

Marina Orsini a mis la main sur le trophée du meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle pour son rôle dans Une autre histoire alors que Guy Jodoin a remporté le pendant masculin de ce prix pour son travail dans Alertes.

La télé papillonne avec Véronique Cloutier

Véronique Cloutier, toujours en pleine forme, a tenu la barre du 37e Gala des prix Gémeaux de manière efficace. Les remerciements courts des artistes et l’enchaînement rapide des catégories ont également donné l’impression d’une soirée tout en légèreté, contrairement à d’autres soirées de remises de prix qui se prennent parfois les pieds dans le ciment.

La soirée a aussi été pimentée par de drôles de numéros, à commencer par celui d’ouverture qui a vu l’animatrice s’envoler vers le plafond dans son costume coloré de papillon, qu’a enfilé plus tard dans la soirée Jean-Philippe Wauthier, ancien animateur des prix Gémeaux. Qui l’aura arboré avec le plus de grâce? Il faudra revoir les séquences.

Véronique Cloutier s'est même envolée dans son costume de papillon le temps d'une prestation. Photo : Autre banques d'images / Éric Myre

Le passage des drag queens Rita Baga, Barbada et Mona de Grenoble a également été remarqué. Celles-ci sont venues sur scène donner une leçon de ce qui constituait un véritable numéro de variétés, se déhanchant au rythme de Provocante de Marjo, d’Et cetera, de Gabrielle Destroismaisons, et de Debout, d’Ariane Moffatt.

Rita Baga, Barbada, Mona de Grenoble et Gisèle Lullaby Photo : Radio-Canada / Paul Ducharme

Autre moment fort de la soirée : le passage de Pierre Bruneau, qui est venu sur scène présenter les émissions en lice dans la catégorie de la meilleure animation : magazine de services. Il a reçu de chaleureux applaudissements, lui qui a quitté la barre du TVA Nouvelles de 17 h et 18 h cet été après 46 ans de carrière.

Radio-Canada ajoute quatre trophées à sa collection

Un peu plus tôt dimanche, Radio-Canada s'est illustrée au Gala d'ouverture des prix Gémeaux. Le diffuseur public a remporté quatre trophées pour son émission électorale Cinq chefs, une élection, pour sa couverture des Jeux olympiques de Tokyo et pour son émission Le rêve olympique.

Au Gala de l'industrie jeudi, l’émission Découverte a remporté trois trophées, tandis que MAJ – L'actualité pour les jeunes et RAD, le laboratoire de journalisme de Radio-Canada, ont été récompensés pour leurs productions numériques.

Lors de la même soirée, le documentaire Seuls, qui retrace l'histoire de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes qui ont quitté leur pays natal sans leurs parents alors qu'ils étaient encore enfants, a remporté quatre prix.