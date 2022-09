Les élus de la Gaspésie ne veulent plus du « mur à mur »

À l’occasion de la campagne électorale, les maires et préfets de la Gaspésie ont une longue liste de besoins pour mieux desservir leur population. Un point commun les rassemble. Ils veulent que les règles des programmes d’aide gouvernementale soient mieux adaptées à leurs réalités régionales.

Les élus municipaux souhaitent que les programmes de Québec prenne en compte les différences régionales.

« Il sera important que le prochain gouvernement soit au rendez-vous et adopte une approche décentralisée en mettant de côté le mur-à-mur. » — Une citation de Daniel Côté, préfet de MRC de La Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé

Cette revendication n’est pas nouvelle, mais elle revient avec plus d’acuité dans les officines municipales où on doit rénover de nombreuses infrastructures ou en aménager de nouvelles, et ce, dans un contexte inflationniste.

La Gaspésie, qui était en déclin démographique depuis plusieurs années, a pu redresser la barre au cours des dernières années.

Les bilans migratoires positifs apportent toutefois d’heureux problèmes comme le manque de logements et de places en garderie, relève le maire de New Richmond et préfet de Bonaventure, Éric Dubé.

On a de très, très grands besoins pour se mettre à niveau , commente le maire de New Richmond. Ces besoins viennent répondre à tous les objectifs quand on parle d’avoir une capacité d'accueil de nos citoyens, de maintenir nos choses. Il faut être capable d’offrir des infrastructures de qualité à nos citoyens, pour ça, ça nous prend de l’argent pour les mettre à niveau.

La Gaspésie a besoin de nouveaux logements (photo d'archives). Photo : La Presse canadienne / Richard Buchan

Au cours des derniers mois, plusieurs municipalités de la région ont mis de l’avant diverses mesures pour stimuler la construction de nouveaux appartements, fait valoir Éric Dubé. Mais ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Les besoins sont très grands. Ça va prendre quelque chose de supplémentaire pour aider la région à combler son déficit de logements , observe le préfet de la MRC de Bonaventure.

Les élus notent de plus que les programmes d’aide financière, notamment pour les infrastructures municipales, sont souvent mal adaptés aux petites municipalités.

À l’émission Bon Pied, bonne heure, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, donne l’exemple de municipalités, comme la sienne, qui compte environ 7000 habitants. Sa municipalité, dit-il, n'a pas la même capacité de payer que les villes plus populeuses. Il cite le projet de rénovation de la piscine municipale, évalué à 10 millions de dollars. La Ville devra débourser le tiers du montant, soit 3,3 millions. Le même programme à Montréal n’a pas le même impact sur le budget municipal, le fardeau fiscal des citoyens , observe Simon Deschênes.

« Il va vraiment être important que les gouvernements puissent prendre en considération les particularités propres à une région. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Pour le maire Deschênes, la solution passe par l’allègement des contributions financières des municipalités aux programmes de soutien aux infrastructures municipales.

La MRC de La Côte-de-Gaspé, qui a fait part de sa liste de demandes aux candidats de la circonscription, prône aussi une régionalisation des programmes. À l’instar du maire de Sainte-Anne-des-Monts, les élus de Côte-de-Gaspé souhaitent que les programmes se basent sur la capacité financière des municipalités.

Les maires et préfets de la MRC de La Côte-de-Gaspé réclament de plus une véritable politique de décentralisation afin que les décisions concernant les régions soient prises en région .

La menace que font planer les changements climatiques sur les infrastructures municipales est aussi une préoccupation majeure en Gaspésie, aux trois quarts entourée d’eau. On va être encore plus affecté rapidement, ça va nous prendre de l’aide.

Le monde municipal gaspésien aux premières loges des dégâts croit que le gouvernement aurait intérêt à développer une approche multiministérielle fondée sur la prévention.

Des fonctionnaires supplémentaires en Gaspésie

La promesse de la Coalition avenir Québec (CAQ) de transférer 5000 postes de fonctionnaires en région séduit toujours autant les élus de la Gaspésie.

Les élus de la Côte-de-Gaspé aimeraient que le prochain gouvernement favorise la déconcentration de la fonction publique au-delà des quelques villes déjà ciblées. Le programme devrait, selon eux, profiter aux municipalités dévitalisées.

C’est exactement ce que souhaite aussi le maire de Sainte-Anne-des-Monts pour qui ces bons emplois et leurs retombées pourraient venir consolider la récente reprise économique de sa ville et de la Haute-Gaspésie, encore considérée comme une des plus dévitalisées du Québec.

Forêt et caribou

La réalisation de cette promesse de François Legault est d’autant plus importante pour la Haute-Gaspésie que la protection du cheptel de caribou de la Gaspésie menace les activités forestières.

Simon Deschênes dit avoir évalué que 110 emplois directs pourraient être perdus. On ne peut pas être contre la vertu de protéger le caribou, mais je n’entends pas des grands décideurs le développement d’autres filières sous forme de mesures compensatoires , observe le maire. Ce dernier fait valoir que la perte de 110 emplois à Sainte-Anne-des-Monts équivaut à celle de milliers d’emplois à Montréal.

Il souhaite que le futur gouvernement prenne le pouls de la communauté avant de prendre des décisions.

Les élus souhaitent que la stratégie pour protéger l'habitat du caribou incluent une solution de remplacement pour les emplois locaux perdus en forêt (photo d'archives). Photo : iStock

Les inquiétudes sont aussi vives quant à l’avenir de la filière forestière de l’autre côté de la péninsule. Ça touche les cinq MRC de la Gaspésie. Ça crée quand même beaucoup d’emplois sur le territoire , a fait valoir le maire de New Richmond, Éric Dubé lors de son passage à Bon Pied, bonne heure.

Transport et développement économique

Région malmenée par le chômage et la pauvreté durant plusieurs années, la Gaspésie a pris du mieux. Beaucoup, mais les nouveaux acquis restent fragiles et limités, notamment dans un contexte inflationniste.

Les défis sont aussi encore nombreux pour consolider les secteurs économiques cruciaux pour la péninsule comme le tourisme, les pêches, la foresterie, les ressources naturelles, l’éolien et le secteur maritime. Le soutien gouvernemental reste essentiel, jugent les élus de la Côte-de-Gaspé.

Les municipalités et les MRC devront être soutenues financièrement pour traverser cette crise, relèvent les élus de la pointe de la péninsule. Ils ne sont pas les seuls.

À cet égard, le maire de New Richmond rappelle que le Fonds d’initiative régionale, doté d’un budget de 6 millions, est toujours nécessaire pour soutenir les entreprises. Ce fond doit être renouvelé, dit-il.

Le transport, notamment la mise en service du train jusqu’à Gaspé le plus tôt possible, est aussi une priorité. Tout le modèle d’affaires du transport est à revoir, font valoir les maires de Côte-de-Gaspé dans leur liste de revendications. Leur demande touche autant le transport en commun interurbain que routier ou aérien.

Enfin, la couverture cellulaire reste un problème. Encore beaucoup trop de municipalités, de tronçons de route de la Gaspésie sont sans communication cellulaire, relèvent les élus qui veulent en faire une priorité du prochain gouvernement.

Au cours de la campagne, l’ensemble des candidats des circonscriptions gaspésiennes a été invité à rencontrer les élus de la Gaspésie afin de prendre connaissance des besoins et enjeux et de discuter de leurs propositions et solutions.