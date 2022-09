L’ancien premier ministre Stephen Harper investi de l’Ordre du Canada à Londres

Si Shakespeare pensait que la misère familiarisait les gens avec d'étranges compagnons, il pourrait bien convenir que le deuil d'une monarque bien-aimée peut également combler certains fossés politiques. Du moins temporairement, car la cérémonie d'investiture – repoussée en raison de la COVID-19 – s'est déroulée sous les yeux de trois de ses anciens ennemis politiques.

La gouverneure générale Mary Simon a investi M. Harper lors d'une cérémonie privée à Londres dimanche après-midi en présence de Justin Trudeau et des anciens premiers ministres Jean Chrétien, Paul Martin et Kim Campbell.

Alors que nous nous réunissons pour célébrer [la reine], j'ai été honoré d'être investi dans l'Ordre du Canada par [la gouverneure générale du Canada] Mary Simon , a écrit Stephen Harper dans un messager sur Twitter.

« Merci au [premier ministre] Trudeau, aux anciens collègues premiers ministres Martin, Chrétien, Campbell et aux anciens gouverneurs généraux Johnston et Jean d'avoir assisté à la cérémonie. » — Une citation de Stephan Harper, ancien premier ministre du Canada.

Les anciens gouverneurs généraux David Johnston – que M. Harper a nommé – et Michaëlle Jean, étaient également présents.

Mettre l'animosité sur pause

L'animosité politique entre M. Harper et M. Trudeau en particulier est bien documentée, mais les deux ont posé côte à côte pour des photos après la cérémonie.

Le fait que plusieurs anciens premiers ministres et gouverneurs généraux assistent ensemble à des funérailles mondiales n'est pas une pratique inédite.

Alors que M. Harper était premier ministre en 2013, Jean Chrétien, Kim Campbell, l'ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson et l'ancien premier ministre Brian Mulroney se sont envolés avec lui pour l'Afrique du Sud pour les funérailles de Nelson Mandela.

Dans un message sur Twitter la semaine dernière, l'épouse de M. Harper, Laureen Teskey Harper, a répondu à une journaliste qui a suggéré que le vol vers Londres serait intéressant avec tous les acteurs politiques dans le même avion.

Intéressant? , a demandé la journaliste. Très intéressant si l'on prend comme référence les voyages passés. Beaucoup de rires, d'histoires, et je suis sûre, cette fois, des souvenirs de la reine. Ce genre de voyages est toujours merveilleux .

L'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, s'est brièvement adressé aux médias dimanche, alors de passage à Londres pour les funérailles de la reine Élisabeth II. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

M. Chrétien s'est brièvement adressé aux médias dimanche et a été questionné sur la présence de tous les autres dirigeants canadiens.

Nous nous connaissons, nous avons traversé les mêmes combats , a-t-il déclaré. Nous nous sommes battus les uns contre les autres. Tout comme lorsque nous jouons au hockey, nous pouvons être durs sur la glace, puis nous allons prendre une bière après le match.

Les cérémonies de l'Ordre du Canada ne se déroulent normalement pas en secret, mais Rideau Hall et le bureau du premier ministre ont choisi de ne pas informer les médias voyageant avec la délégation de l'événement de M. Harper dimanche ou d'un événement similaire samedi qui a vu l'actrice Sandra Oh et le nageur olympique Mark Tewksbury investis dans l'ordre. Aucune explication n'a encore été donnée pour ce secret.

Mark Tewksbury a déclaré par la suite que la cérémonie lui avait permis, ainsi qu'à Sandra Oh, de porter l'insigne de l'Ordre du Canada aux funérailles de la reine, lundi, à l'abbaye de Westminster.