Chauveau : frapper à la porte de l’Assemblée nationale, un bungalow à la fois

Sans cérémonie, Éric Duhaime le remercie et se dirige vers le prochain bungalow à conquérir.

Plus loin, un bras s'étire à l'extérieur d'un VUS en mouvement, laissant apparaître une main affichant le signe universel du rock and roll. Par la fenêtre, on entend un « Let's go Éric » bien senti.

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) a visiblement des appuis dans cette partie de la capitale. Parmi les pelouses verdoyantes, des pancartes aux couleurs de la formation politique ont été plantées sur des terrains privés.

Éric a pris la peine de venir lui-même installer l'affiche en avant de chez nous , raconte Martin, qui interrompt le visionnement d'un match de football à la télé pour répondre aux questions de Radio-Canada. Ça fait quelques fois que je le rencontre. Il est humain, ce n'est pas un robot.

Des pancartes électorales comme celle-ci sont visibles dans Chauveau, en particulier dans le quartier Saint-Émile, dans la banlieue nord de Québec. Photo : Radio-Canada / David Rémillard

Trop de bureaucratie

Martin a connu Éric Duhaime à la radio, d'abord au FM93 comme animateur puis comme invité régulier sur les ondes de CHOI Radio X, notamment chez un certain Jeff Fillion.

Cet ancien travailleur de la construction se retrouve dans le discours du chef conservateur. L'État prend trop de place dans la vie des gens , affirme-t-il. Il y a trop de bureaucratie, de structures.

Alimentée par la pandémie et les mesures sanitaires imposées aux Québécois, cette grogne contre un gouvernement jugé trop intrusif a revigoré le PCQ , resté plutôt marginal ces dernières années. Éric Duhaime ne s'en est pas caché, il veut canaliser cette énergie et la transposer en un mouvement politique.

Un an et demi après avoir pris la tête du parti, il revendique des dizaines de milliers de nouveaux membres.

Éric Duhaime parvient à fédérer de nombreux orphelins politiques sous la bannière conservatrice. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Martin a voté conservateur en 2018. Au-delà des couvre-feux, des masques et des vaccins, il avait déjà le sentiment d'être ignoré par les gouvernements qui se sont succédé.

Parmi les enjeux récents, il prend pour exemple le tramway de Québec. Je suis tout à fait contre. Un endroit comme ici [Saint-Émile], on va être aucunement desservi par ça , se désole-t-il. Tout le monde est complètement oublié là-dedans.

Votez contre le tramway, votez pour nous , lance d'ailleurs Éric Duhaime lorsqu'il va à la rencontre des citoyens de Chauveau. S'il était porté au pouvoir, il imposerait un moratoire sur ce projet coûteux et inutile .

Libre de décider, libre de se tromper

Cette soif de liberté individuelle mise de l'avant par le PCQ résonne aussi chez Sébastien, qui venait tout juste de recevoir la visite de M. Duhaime au passage de Radio-Canada. Moins d'intervention de l'État, ça me parle. J'aime mieux me tromper et me planter moi-même que de me faire dire quoi faire et d'en subir les conséquences , déclare le trentenaire depuis son cadre de porte.

Il n'a pas nécessairement d'opinion forte sur le tramway ou le troisième lien entre Québec et Lévis. Si une étude en démontrait l'utilité, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce qui le motive à aller déposer son bulletin de vote le 3 octobre prochain.

Sébastien votera PCQ sur la base de cette valeur fondamentale qu'est la liberté de décider pour lui-même et de faire son chemin selon ses propres ambitions. Je pense que les gens qui travaillent fort devraient être récompensés.

Éric Duhaime discute avec un électeur rencontré dimanche dans la circonscription de Chauveau. Photo : Radio-Canada

Bien que son choix soit fait, ça ne l'empêche pas d'être critique envers la plateforme du parti. Lui et sa conjointe ont partagé des interrogations à Éric Duhaime concernant ses politiques environnementales. Amant de la nature, Sébastien remarque que les conservateurs vont généralement laisser [l'environnement] de côté .

Le PCQ veut exploiter les hydrocarbures du Québec pour financer la transition énergétique et relancer GNL Québec, qui impliquerait la construction d'un long gazoduc d'est en ouest de la province. J'avais des questions par rapport aux pipelines et sur la protection des lacs , explique Sébastien.

Une bonne circonscription

Le choix de la circonscription de Chauveau comme porte d'entrée vers l'Assemblée nationale n'est pas anodin pour Éric Duhaime et le PCQ .

Son prédécesseur Adrien Pouliot, chef de 2013 à 2021, avait tenté de s'y faire élire en 2018. Il avait terminé cinquième, loin derrière le caquiste Sylvain Lévesque. Avec près de 9 % des suffrages, il s'agissait tout de même de la meilleure performance conservatrice à l'échelle de la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Quatre ans plus tard, les conservateurs sont nez à nez dans les intentions de vote et chauffent le siège de M. Lévesque, du moins selon les projections de la plateforme Qc125.

Adrien Pouliot n'est pas surpris de voir Éric Duhaime réussir là où il a échoué, c'est-à-dire offrir une réelle chance de faire élire un député conservateur. Le parti est selon lui mieux outillé pour faire des gains et évolue dans un contexte plus favorable. Il a davantage de moyens et jouit d'une mobilisation sur le terrain qu'il n'a pas connue dans le passé.

Adrien Pouliot, à droite, a dirigé le PCQ de 2013 à 2021. Il était aux côtés d'Éric Duhaime, la semaine dernière, pour présenter le cadre financier du parti. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Le nouveau chef offre à son avis une visibilité médiatique bien supérieure à ce que j'aurais pu apporter , dit-il avec humilité.

Il croit que la base conservatrice a toujours été bien présente dans Chauveau, mais qu'Éric Duhaime a un plus grand potentiel de la fédérer et de la convaincre d'aller voter. Surtout, je pense [au quartier] Saint-Émile. C'est assez typique de la clientèle cible. Les gens ont l'impression de payer beaucoup d'impôts, mais qu'ils n'ont pas les services en retour , soutient M. Pouliot en entrevue.

Ce n'est donc pas un hasard si le camp de base conservateur se trouve en plein cœur de ce quartier, sur la rue de la Faune. C'est aussi à cet endroit que les conservateurs ont amorcé leur campagne électorale. À Saint-Émile, on sait qu'on a un auditoire très réceptif.

« Moi, j'ai toujours pensé que les gens de Chauveau, les gens de Québec, sont de centre droit, mais ne savaient pas nécessairement que le Parti conservateur existe. » — Une citation de Adrien Pouliot, conseiller politique et ancien chef du Parti conservateur du Québec

Adrien Pouliot avait constaté cette réceptivité lors de sa dernière campagne électorale.

Après avoir tenté sa chance dans la circonscription voisine de Montmorency en 2014, l'accueil était particulièrement chaleureux dans Chauveau, se rappelle M. Pouliot. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissaient. Ils disaient qu'ils m'avaient entendu à CHOI à l'émission de Monsieur [Dominic] Maurais ou à l'émission de Monsieur [Jeff] Fillion.

Le sentiment était nouveau.

Le quartier général des conservateurs a pignon sur rue en plein cœur du quartier Saint-Émile, dans Chauveau. Photo : Radio-Canada / David Rémillard

Classe moyenne

M. Pouliot définit la clientèle cible du PCQ par la classe moyenne , mais pas particulièrement fortunée.

Il admet candidement que les conservateurs ne cherchent pas nécessairement le vote des universitaires ou des jeunes, bien qu'il sent un regain d'intérêt chez les nouveaux électeurs. Le parti vise davantage la famille qui a deux enfants, qui a un bungalow, qui gagne le salaire médian, col bleu ou technicien, formation professionnelle , énumère-t-il. Il y a beaucoup de ça dans le comté.

Chauveau ne compte toutefois pas que la banlieue immédiate de Québec.

Elle englobe aussi des municipalités plus au nord comme Lac-Beauport, Stoneham et Lac-Delage. Si des équipes du PCQ arpentent l'ensemble du territoire de Chauveau, Éric Duhaime n'y a pas mis les pieds personnellement depuis le début de la campagne électorale.

Sans vouloir présumer de la stratégie conservatrice, M. Pouliot convient que le profil sociodémographique est différent et concorde moins avec la base du parti. Lui-même avait senti la différence sur le terrain en 2018.

À Lac-Beauport, par exemple, le revenu médian était 13 000 dollars plus élevé en 2016 que le revenu médian de l'ensemble de la circonscription de Chauveau, établi autour de 37 613 dollars. Le niveau de scolarisation y est aussi plus élevé.

Sylvain Lévesque inébranlable

Impliqué dans une énième bataille électorale, le vétéran Sylvain Lévesque en a vu d'autres.

La présence d'Éric Duhaime ne le fera pas dévier de sa trajectoire. Pour moi ça ne change rien. Je me bats chaque jour , dit-il au bout du fil.

Malgré la bataille serrée dans laquelle il est impliqué, le représentant caquiste dort sur ses deux oreilles quand il regarde son bilan.

Il cite l'élargissement de l'autoroute Laurentienne, la construction d'écoles secondaire et primaire, la création d'infrastructures sportives, la réfection de la Traverse de Laval et ses engagements pour la protection du lac Saint-Charles, importante source d'eau potable de la ville de Québec. On a plein d’avancées, sans oublier au moins quatre à cinq projets dans la communauté de Wendake.

Le député sortant de Chauveau, Sylvain Lévesque, ne tient rien pour acquis en vue du prochain scrutin, mais ne se laisse pas non plus influencé par la présence d'Éric Duhaime parmi ses adversaires. Photo : Radio-Canada

Il n'hésite pas à se présenter comme le représentant du parti au pouvoir et y voit un avantage pour les citoyens de sa circonscription. Ça va être bon pour les citoyens de Chauveau , soutient-il.

Sur le tramway, il continue de défendre le Réseau express de la capitale. Il rappelle que la vision de la CAQ propose des voies dédiées sur les axes nord-sud reliant la circonscription au centre-ville. Moi je pense qu’on est en train de bâtir l’infrastructure nécessaire pour que la couronne nord ne soit plus le parent pauvre.

Bien qu'il ne se rendra pas jusque dans Chauveau, M. Lévesque juge qu'il serait inconcevable d'abandonner le tramway pour les raisons évoquées par Éric Duhaime. Dans 20 ans, on devrait dépasser le million de population. C'est impensable qu’une ville comme Québec puisse se passer d’un mode de transport [collectif] lourd, d’une colonne vertébrale.

Sur l'apparente mobilisation des conservateurs et sur un présumé effet Duhaime dans Chauveau, Sylvain Lévesque laissera les électeurs parler. Les radios de Québec, dit-il, donnaient Adrien Pouliot gagnant en 2018. Vous me parlez d’adhésion aux valeurs conservatrices, j’ai gagné par 9600 voix , laisse-t-il tomber.