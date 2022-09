UE : la Pologne s’oppose à toute démarche visant à priver la Hongrie de fonds européens

La Commission européenne a pointé dimanche des irrégularités et carences dans les procédures hongroises de passation des marchés publics, la proportion anormalement élevée de candidatures uniques pour ces contrats, ainsi que le manque de contrôle des conflits d'intérêt et de poursuites judiciaires en cas de soupçons de fraude.

La Pologne va s'opposer de toutes ses forces à toute démarche des institutions européennes visant à priver de fonds un pays membre, en l'occurrence la Hongrie, de manière absolument non autorisée , a déclaré le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors d'un point de presse.

Le chef du gouvernement nationaliste-populiste polonais, lui aussi en conflit avec Bruxelles qui l'accuse de non-respect de l'État de droit, a rappelé que son homologue et allié hongrois Viktor Orban avait déjà préparé un projet d'accord avec la Commission européenne .

La Commission a accordé quelques semaines de délai à Budapest pour mener des réformes.

L'exécutif européen a suggéré au Conseil, institution représentant les États membres à qui revient la décision finale, de suspendre 65 % des fonds de trois programmes liés à la politique de cohésion, ce qui représente 7,5 milliards d'euros.

Bruxelles avait déclenché en avril à l'encontre de la Hongrie une procédure jamais utilisée jusque-là, qui peut conduire à suspendre des financements européens lorsque leur utilisation est menacée par des atteintes aux principes de l'État de droit.

La Hongrie accusée d’inaction dans le gel des avoirs russes

L' UE a gelé 14,5 milliards d'avoirs de personnalités russes dans le cadre des sanctions adoptées en réponse à la guerre en Ukraine, mais plusieurs pays, dont la Hongrie, n'ont pas contribué à l'effort, a affirmé dimanche un commissaire européen.

On doit faire une pression très forte sur la Hongrie, car on peut supposer que ses liens très proches avec la Russie, l'empêchent peut-être d'agir , a déclaré le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, dans une interview à la chaîne de télévision LCI.

La Hongrie a gelé un peu plus de 3000 euros d'avoirs russes, a-t-il précisé.

Le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders. Photo : anp/afp via getty images / RAMON VAN FLYMEN

Le premier ministre nationaliste Viktor Orban a tissé ces dernières années des liens étroits avec le président russe Vladmir Poutine et cette collaboration a été maintenue malgré l'invasion russe de l'Ukraine.

Budapest a ainsi annoncé fin août un accord avec le géant russe Gazprom pour recevoir des livraisons supplémentaires, au moment où les autres pays européens sont confrontés à une forte réduction des quantités fournies. Le gouvernement hongrois coopère également avec le conglomérat russe Rosatom pour la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires.

Les 14,5 milliards d'euros d'avoirs russes gelés par l'Europe sont déjà significatifs , mais sur cette somme 90 % sont réalisés par six États membres , a expliqué le commissaire, reconnaissant qu'il restait énormément de travail à faire auprès d'autres [États] qui n'ont soit rien gelé, soit rien communiqué .

Parmi les six pays les plus actifs, la France a gelé un peu plus d'un milliard d'euros d'avoirs et la Belgique 3,5 milliards. L'Allemagne, le Luxembourg, l'Irlande et l'Autriche figurent aussi parmi les bons élèves, selon Didier Reynders.