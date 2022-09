Rapprocher les peuples et s’éduquer pour la réconciliation

Les Winnipégois étaient invités, ce dimanche, à participer à l’événement We Are All Treaty People (« Nous sommes tous des gens issus des traités »), au centre-ville de Winnipeg.

Le rassemblement a pour objectif de mettre de l’avant la culture autochtone tout en rappelant le rôle et l’impact qu’ont les Traités no 1 et no 2 sur la vie des gens.

Pour Kerry Saner-Harvey, l’un des organisateurs de We Are All Treaty People, il est important qu’un tel événement rassemble tous les citoyens, quelles que soient leurs origines. Il croit que la réconciliation ne pourra se faire qu’avec l’inclusion et la participation des Canadiens non autochtones.

Selon Kerry Saner-Harvey, « tout le monde doit faire un pas vers la réconciliation ». Photo : Radio-Canada

La clé, c’est la participation de tous. C’est trop facile de dire que c’est quelque chose que le gouvernement doit faire , affirme celui qui est aussi le coordinateur du programme Indigenous Neighborhood.

« Tout le monde doit faire un pas vers la réconciliation. » — Une citation de Kerry Saner-Harvey, organisateur de We Are All Treaty People

Les personnes de la communauté non autochtone ne sont toujours pas assez engagées , ajoute-t-il.

De nombreux participants soulignent d’ailleurs l’importance pour les Canadiens de s’informer sur leur propre histoire.

Ce n’est qu’une fois adulte que j’ai réalisé à quel point on avait volé les terres des personnes ici , affirme Mary Lysecki, une participante rencontrée lors de l'événement.

"Passe à autre chose; oublie, c’est du passé; ce n’est pas moi qui ai fait cela…" J’entends cela tout le temps, mais nous sommes tous responsables, car nous sommes tous connectés , ajoute Shena Alcock, une autre participante.

Les participants ont pu assister à des prestations de danse et de chant autochtones. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

En plus d’offrir des prestations de chant et de danse autochtones, les participants ont pu entendre divers témoignages de personnes issues des Premières Nations.

Des activités pédagogiques étaient également offertes pour les plus jeunes.

We Are All Treaty People est organisé par le Comité central mennonite du Manitoba, la Winnipeg Meeting of the Religious Society of Friends (Winnipeg Quakers), le Comité d’action pour la Commission de vérité et réconciliation de l'Église Unie du Canada et le diocèse de Rupert's Land en partenariat avec la Commission des relations découlant des traités au Manitoba.

Il s’agissait du premier rassemblement en personne de We Are All Treaty People depuis trois ans.

Avec les informations d'Anne-Louise Michel