Des pancartes électorales à l’américaine plantées sur des pelouses en Mauricie

La formation politique d'Éric Duhaime confirme qu’elle s'est inspirée de la tradition américaine pour offrir davantage de visibilité à son parti. Ça se faisait aux États-Unis. Le Parti conservateur a pris cette idée et ça a fait boule de neige , raconte Steve Massicotte, candidat conservateur dans la circonscription de Champlain.

Depuis, le bleu conservateur y est bien en vue. Dans Champlain, on a près de 500 petites affiches distribuées , rapporte Steve Massicotte, qui parle d’un effet domino .

La vague dont parle le candidat a rejoint Jackie Fortin, un Mauricien qui n'a pourtant pas l'habitude d'afficher publiquement son allégeance politique. La pancarte installée devant son domicile témoigne du changement qui s'est opéré chez ce citoyen au cours de la crise sanitaire. Ayant perdu confiance envers le gouvernement Legault, Jackie Fortin est aujourd'hui plus politisé. « J'avais jamais senti l'obligation de m'afficher avant. J'ai l'impression qu'on a été blessé beaucoup dans les dernières années, et m'afficher, pour moi, ça a un sens », confie-t-il.

Philippe Rousseau se sent lui aussi plus libre de montrer ses convictions. « Dans le temps, je pense que c'était tabou. Les gens gardaient leur idée... mais moi je pense que c'est important pour les jeunes de montrer nos couleurs », lance-t-il.

La circonscription de Nicolet-Bécancour n’échappe pas à ce phénomène. Le candidat conservateur du comté, Mario Lyonnais, remarque que de plus en plus d’électeurs font eux-mêmes les démarches pour se procurer de telles affiches. Ce sont les gens qui nous appellent. Ils en ont vu à quelques endroits et ils en demandent. On en manque présentement.

Une pancarte électorale de Steven Roy Cullen, candidat solidaire dans la circonscription de Trois-Rivières, est affichée devant la résidence d'une bénévole du parti. Photo : Radio-Canada

D’autres partis ont emboîté le pas à la formation conservatrice, dont Québec solidaire (QS) et la Coalition avenir Québec (CAQ). Marie Albertson, une bénévole pour QS à Trois-Rivières, affiche fièrement avec sa propre pancarte son adhésion aux valeurs du parti et son appui au candidat solidaire Steven Roy Cullen.

Je veux que Québec solidaire entre au gouvernement comme opposition officielle , a souligné celle qui espère influencer d’autres électeurs à se rallier à sa cause.

Qu'elles soient orange, rouge ou bleue, ces pancartes de pelouse pourraient bien devenir une nouvelle tradition électorale au Québec.

Avec les informations de Coralie Laplante