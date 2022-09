Une marche pour briser l’isolement des personnes âgées

Une trentaine de personnes ont pris part à une marche organisée par le réseau des éclaireurs du Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean dimanche à La Baie. L'objectif de cette activité était de créer des liens entre des générations et de briser l'isolement des personnes plus âgées.