Du beau temps, mais moins de participants au 6e marathon Gaspesia

Le soleil et le beau temps étaient au rendez-vous pour le 6e marathon Gaspésia à Percé dimanche, mais l’événement enregistre une baisse de participants cette année, et ce, en particulier pour la course de 42,2 km.

L’événement s’est déroulé dimanche dans le secteur Coin-du-Banc à Percé.

Seulement cinq marathoniens étaient sur la ligne de départ, quand généralement l'événement en compte 40 et 70 coureurs pour la distance de 42,2 km.

Les organisateurs se disent malgré tout satisfaits. C’était une super journée avec une belle température et une belle participation, une participation modeste, mais passionnée et c’est ce qui compte, commente Jean-François Tapp, directeur des courses d’Événements Gaspesia.

On est passé de l’Action de grâce à un peu plus tôt dans l’année soit en septembre et malheureusement ça nous a amené juste avant le marathon de Montréal qui a également décidé de changer sa date cette année , explique M. Tapp.

Jean-François Tapp est directeur des courses d'Événements Gaspesia et copropriétaire de l'auberge Camp de base Coin du Banc (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une relève en vue

Jean-François Tapp indique toutefois que les autres distances ont connu plus de succès, notamment le demi-marathon.

C’est une de nos bonnes années pour le demi-marathon avec tout près d’une centaine de personnes qui ont pris part à la course et les plus petites courses comme les 5 et 10 km sont toujours aussi populaires auprès des gens qui en sont à leurs premières expériences de courses , indique Jean-François Tapp.

Anatole Beghin, champion du demi marathon Photo : Gracieuseté: Événements Gaspesia

Selon lui, une belle relève de course à pied est également en train de se former.

Au 5 km masculin on a terminé avec que des jeunes de 15 ans et moins sur le podium et au 3 km du côté féminin, c’est un podium avec des coureuses de 9 ans et moins , résume le directeur des courses.

« C’est exceptionnel et c’est une très bonne nouvelle ! » — Une citation de Jean-François Tapp, directeur des courses d’Événements Gaspesia.

Des coureurs qui longent la route 132 à Percé. Photo : Gracieuseté: Événements Gaspesia

Les organisateurs confirment que le marathon Gaspesia reviendra l’an prochain, mais que la date reste encore incertaine. Jean-François Tapp n’exclut pas la possibilité de revoir l’emplacement de l’événement.

On a débuté il y a 6 ans du côté de Gaspé et après on s’est installé du côté de Percé pour avoir des parcours plus plats, mais on est un peu loin pour avoir un succès populaire et on va avoir une réflexion à faire pour la date et le lieu , conclut M. Tapp.