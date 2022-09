Les candidats de la CAQ refusent de participer à de nombreux débats

Environnement, santé, aînés, emploi : les débats organisés sur plusieurs thèmes depuis le début de la campagne électorale ont été plus boudés par les candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ) que par tous les autres partis, a constaté Radio-Canada.

Une recension non exhaustive des débats passés et à venir permet de constater qu’à près de 30 occasions, la CAQ n’a pas délégué de candidat pour participer à un débat local ou régional.

Pour ces mêmes événements, on ne recense que trois absences pour le Parti libéral du Québec ( PLQ ) et aucune pour Québec solidaire ( QS ) et le Parti québécois ( PQ ).

À lui seul, le mouvement Vire au vert a prévu une trentaine de débats et d’entrevues sur le thème de l’environnement. La CAQ a décliné les invitations pour plus de la moitié de ces événements, soit 17 refus au total. C'est loin devant le Parti conservateur du Québec (8) et le Parti libéral du Québec (1).

La CAQ est d'ailleurs la seule formation à avoir refusé de participer au débat qui aura lieu ce soir à Rouyn-Noranda, où les émissions d’arsenic liées à la Fonderie Horne font la manchette depuis des mois.

Seule la CAQ n'a pas confirmé de candidat pour participer à ce débat organisé par Vire au vert, le 19 septembre, à Rouyn-Noranda. Photo : Facebook

C’est sans compter que plusieurs débats inscrits au calendrier de Vire au vert n’ont pas encore eu lieu et que l’organisation est toujours en attente d’une réponse de la CAQ pour certains d'entre eux.

La crise climatique est avant tout un enjeu de sécurité publique; 73 % des citoyens sont inquiets des impacts sur leur santé et leur portefeuille , rappelle Marie-Ève Leclerc, chargée de la mobilisation chez Équiterre et coordonnatrice de Vire au vert.

« Il est étonnant que certains candidats refusent de débattre d'un enjeu aussi urgent et important. » — Une citation de Marie-Ève Leclerc, chargée de la mobilisation chez Équiterre et coordonnatrice de Vire au vert

Siège vide

Outre le thème de l’environnement, la CAQ a aussi fait l'impasse sur des débats en santé. Le 13 septembre, par exemple, elle était la seule formation politique absente à l’événement organisé par le Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est.

Il n’y aura vraisemblablement pas de représentant de la CAQ non plus au débat organisé par le Conseil régional du développement social des Laurentides, le 29 septembre. C’est le seul parti qui n’a pas donné suite , déplore la coordonnatrice de l’organisme, Violaine Guérin.

Elle promet d’ailleurs de laisser un siège vide sur la scène afin de bien mettre en évidence le fait que les caquistes ne veulent pas débattre de thèmes comme le logement ou la pénurie de main-d'œuvre.

« On se questionne sur leur non-engagement ou leur absence de participation aux échanges. La mission de notre organisme, c’est la concertation en développement social, donc pour l’amélioration de la qualité de vie en général. » — Une citation de Violaine Guérin, coordonnatrice du Conseil régional du développement social des Laurentides

Un autre débat, organisé par le Conseil régional FTQ Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui doit avoir lieu le 22 septembre, devrait se dérouler sans la présence d'un candidat caquiste.

Le conseiller régional de la FTQ , Yves-Aimé Boulay, a indiqué à Radio-Canada que la CAQ avait justifié cette absence par un enjeu d’agenda . Les invitations avaient pourtant été lancées à tous les partis au début de l’été dernier, dit-il.

« C’est une déception. Le but visé, c’est de donner le plus d'information possible à nos membres et à la population. Il va manquer d’information. » — Une citation de Yves-Aimé Boulay, conseiller régional de la FTQ

Le PCQ n’a pas donné suite à l’invitation du Conseil régional FTQ , précise néanmoins M. Boulay.

Un débat annulé à Repentigny

Un débat portant notamment sur le profilage racial et le racisme systémique, qui devait avoir lieu le 24 septembre à Repentigny, a même été annulé parce que la CAQ a refusé d’y prendre part.

L’organisateur de l'événement, Pierre-Richard Thomas, a indiqué par courriel que les autres formations politiques avaient rendu leur présence conditionnelle à celle de la candidate caquiste, Pascale Déry.

Confrontée à ces absences visiblement plus nombreuses que dans les autres formations politiques, la CAQ assure qu’elle est tout de même bien présente.

Nous avons accepté plus de 115 débats en date d’aujourd’hui , soutient la porte-parole de la CAQ , Sarah Bigras. Chaque débat demande de nombreuses heures de préparation et nous avons pris la décision de mener une campagne sur le terrain et d’aller à la rencontre des citoyens.