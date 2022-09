Courir tous ensemble contre le cancer : « J’ai perdu ma jambe, comme Terry Fox. »

La traditionnelle course Terry Fox de Calgary s’est tenue dimanche matin pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Environ 1500 personnes se sont donné rendez-vous au Fort Calgary pour parcourir 3 km et honorer l'unijambiste canadien.

Comme Terry Fox, Don Cowie n’a qu’une seule jambe. Ça ne l’a pas empêché de prendre part à la course presque tous les ans depuis 1982, soit la deuxième année de l’événement dans la ville albertaine.

Hors de question pour lui de ne pas y participer une fois de plus cette année.

J’ai perdu ma jambe en raison du cancer comme Terry Fox, alors je comprends très bien les raisons pour lesquelles il a couru [en 1980]. C’est une manière de l’honorer pour tout ce qu’il a fait pour la recherche sur le cancer , dit-il.

Don Cowie a participé à des courses similaires à Saskatoon, Lethbridge et Airdrie. L’espoir de meilleures recherches sur le cancer le pousse à continuer.

Près de 1500 personnes se sont donné rendez-vous au Fort Calgary pour la traditionnelle course Terry Fox. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Le but de Terry était de trouver un remède contre le cancer, et on est en train d’y arriver. Beaucoup de progrès ont été faits en matière de recherche, de nouveaux traitements et de nouveaux médicaments , soutient-il.

D’ailleurs, impossible pour lui de ne pas être optimiste pour l’avenir de la recherche.

« Des types de cancers qui étaient autrefois 100 % mortels sont maintenant 100 % guérissables. » — Une citation de Don Cowie, participant à la course Terry Fox de Calgary depuis 1982

Des progrès ont été faits et continuent d’être faits. C’est grâce àTerry Fox , se réjouit Don Cowie.

Il estime avoir amassé plus de 100 000 $ depuis qu’il a commencé à courir il y a de cela 40 ans. Don Cowie espère sensibiliser plus de gens à donner pour la recherche et à sensibiliser la population sur le cancer.

Terry Fox est une inspiration pour tous les participants de la course. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Il n’y a que très peu de personnes qui n’ont pas été touchées par le cancer d’une manière ou d’une autre. Tout le monde connaît une personne qui a perdu la vie en raison du cancer. Les fonds amassés pour la recherche pourraient sauver la vie de quelqu’un dans le futur , explique-t-il.

« Peut-être que votre don va changer la vie de quelqu’un un jour. » — Une citation de Don Cowie, participant à la course Terry Fox de Calgary depuis 1982

Ken Larson a subi 11 opérations aux jambes dans les dernières années. Malgré tout, il a pris part à la course Terry Fox de 2022. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Ken Larson, de son côté, en est à sa première participation à la course Terry Fox de Calgary en raison de problèmes de santé.

Ma mère est décédée du cancer à l’âge de 63 ans [...] ça m’a touchée. Le cancer touche tout le monde , déplore-t-il.

« C'est important d'être ici, pas juste pour honorer Terry Fox, mais également pour honorer [le combat] qu'il a amorcé », considère Ken Larson.

Bien qu'il ait subi plus de 10 opérations aux jambes dans les dernières années, Ken Larson explique qu'il n'avait aucune n’excuse de ne pas se joindre aux autres coureurs cette année.

Il y a des gens qui courent avec une seule jambe ici, tandis que d’autres marchent avec des béquilles. Ça, c’est de l’espoir, c’est l’inspiration [...]. Comment peut-on ne pas être inspiré par ces personnes ?

Plus de 200 000 $ cette année

Un peu plus de 5 millions de dollars ont été amassés depuis la création de la course Terry Fox de Calgary. Cette année, les organisateurs s’étaient donné comme objectif de récolter 200 000 $.

Dimanche après-midi, ils avaient déjà amassé près de 230 000 $, et ils estiment pouvoir en recevoir encore davantage, soit près de 250 000 $.

Paul Cox, l’un des organisateurs, indique que l'événement attire de plus en plus de personnes depuis sa création, car ce n’est pas une simple course pour les participants.

C’est une partie de ce qu’ils sont en tant que personne. Alors, ils reviennent, année après année , soutient-il.