Plus de 30 000 $ amassés pour Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean

On offre des activités physiques, on a également des conférences, des groupes de soutien pour les personnes atteintes et les proches aidants. Le but, c'est d'outiller les gens pour mieux vivre avec la maladie et de bouger , spécifie la directrice générale de Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean compte plus de 200 membres, des personnes atteintes de la maladie mais également des proches aidants.

La directrice générale de l’organisme, Sonia Bernier, mentionnait en entrevue qu’une personne sur 40 recevra un diagnostic de la maladie au courant de sa vie.

Peu de gens connaissent la maladie. On pense uniquement que c'est des tremblements mais c'est beaucoup plus complexe. Donc le parcours [organisé dimanche] permet également d'informer les gens , ajoute-t-elle.

Jean-François Moreau qui est également vice-président du conseil d'administration de Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean, participait à la marche. Les médecins lui ont diagnostiqué la maladie il y a cinq ans.

Jean-François Moreau, vice-président du CA de Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est accompagné de la directrice générale de l'organisme, Sonia Bernier. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Même s’il n’y a toujours aucun remède, les activités physiques offertes par Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean lui font du bien.

Gardez-vous en forme par le mouvement, par l'activité physique le plus possible. C'est l'essentiel du traitement contre le parkinson, dit-il. C'est important je pense, on a besoin de sentir une amélioration.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.