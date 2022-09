À l’approche de ses funérailles, des Winnipégois évoquent l’empreinte laissée par la reine

C’est triste, c’est vraiment triste. Je n’ai pas beaucoup de mots , s’émeut Ava Jargasin.

L’adolescente de dixième année trouve étrange de penser que la reine ne sera plus là. Pour ne pas l’oublier, elle compte se procurer un objet à l’effigie du souverain.

Lorelei Curtis et Travis Krawchuk suivront les funérailles de la reine à la télévision, lundi. Photo : Radio-Canada

Lorelei Curtis et Travis Krawchuk garderont pour leur part des pièces de monnaie à l’effigie d’Élisabeth II. Ils accueillent avec tristesse son décès et se souviennent de la grande importance qu'elle avait lorsqu'ils étaient enfants.

À l’école, on chantait Que Dieu protège la Reine et on faisait des prières , se rappelle M. Krawchuk .

« Sa mort est spéciale, puisque c’est la seule reine que nous avons connue. Maintenant ce sera différent. Charles III a un grand vide à combler. » — Une citation de Travis Krawchuk, winnipegois

Mme Curtis pense toutefois que la famille royale n’est plus ce qu’elle était autrefois.

Maintenant, ils sont plus comme des célébrités , soutient-elle.

Jessica Cole, qui magasine à Polo Park, se dit indifférente à sa mort.

« C’est triste, mais la vie continue. » — Une citation de Jessica Cole, winnipegoise

Des funérailles attendues

Vandana Prakash, qui est originaire de l’Inde, se souvient d’avoir étudié l’histoire de la monarchie, lorsqu’elle y vivait toujours. Elle considère la reine comme une mère.

Même après avoir obtenu notre indépendance, nous avons toujours maintenu une certaine allégeance à la reine , note-t-elle.

Elle regardera les funérailles de la reine à la télévision, comme beaucoup d’autres personnes rencontrées au centre commercial, dimanche.

Cassandra Litz était présente au centre commercial Polo Park, dimanche, pour se recueillir devant le portrait de la reine Élizabeth II. Photo : Radio-Canada

Cassandra Litz ira à l’église pour assister à une messe à sa mémoire. Elle était au centre commercial pour se recueillir devant le portrait d’Élisabeth II.

« J’aime énormément la reine, elle a beaucoup d’importance pour moi. » — Une citation de Cassandra Litz, winnipegoise

Une messe en l’honneur de la reine

Une messe à la mémoire de la reine aura lieu lundi en soirée, à la cathédrale anglicane Saint-Jean de Winnipeg.

Il ne sera possible d’assister à la messe que par invitation, en raison d’un manque d’espace. Mais le service religieux sera diffusé en ligne.

Paul Johnson, le doyen de la cathédrale Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

La première ministre du Manitoba, la lieutenante-gouverneure, ainsi que des membres de l’Assemblée législative seront présents pour le mémorial, note le doyen de la Cathédrale Saint-Jean, Paul Johnson.

Même si la reine n’est plus la cheffe de [l’église anglicane du Canada] depuis longtemps, entre nous et la reine, il y a un long historique et une connexion émotionnelle , explique M. Johnson.

Il s’attend à ce que la messe soit très belle, notamment grâce à des chants choraux.

La reine Élisabeth II est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans après 70 ans de règne. Depuis son décès, son fils devenu Charles III a hérité de la couronne britannique.