Une orthopédagogue pour éviter le décrochage de professionnels en Beauce

Pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et le décrochage scolaire, le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, le CIMIC de Saint-Georges, vient d'embaucher une orthopédagogue. Un travail qui est davantage associé à l'aide aux élèves des écoles primaires, mais qui pourrait faire une grande différence pour les programmes professionnels.

Avec le contexte économique actuel, on ne peut pas se permettre de perdre un élève , explique Robin Rodrigue, directeur du CIMIC de Saint-Georges de Beauce. Dans le département d'usinage, par exemple, on parlait à l'époque d'un taux de placement de 95 %, c'est maintenant 100 et 110 % parce qu'il y a un manque dans les industries .

C'est pourquoi le directeur essaie par tous les moyens possibles d'assurer une rétention des étudiants en favorisant leur réussite scolaire. Souvent, la formation professionnelle est associée à un travail manuel. Maintenant avec toutes les nouvelles technologies, ce n'est pas seulement un travail manuel .

Les statistiques démontrent que 15 % des élèves sont à risque de décrocher en raison de la difficulté d’apprentissage et souvent, ce sont des élèves qui réussissent très bien au niveau manuel. Où ça accroche un peu, c’est où c'est plus théorique , ajoute Annie Gagnon, directrice adjointe au CIMIC.

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) de Saint-Georges accueille 550 élèves par année. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Aide aux étudiants et enseignants

C'est là que l'idée d'embaucher l'orthopédagogue est venue. Elle permet une meilleure organisation dans l'apprentissage des jeunes, notamment.

Le CIMIC offre des stages accrus en milieu de travail où «l’élève va rapidement expérimenter en entreprise ce qu’il a appris en classe», explique Annie Gagnon, directrice adjointe du Centre de formation professionnelle. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Un défi de taille pour Karell Groleau. C’est un énorme défi pour moi, parce qu'auparavant j’ai travaillé auprès de jeunes enfants et là j'ai une clientèle de jeunes et de jeunes adultes . Elle a comme mandat d'aider les futurs soudeurs, mécaniciens industriels et débosseleurs à réussir leur examen théorique.

Elle joue aussi un rôle d'accompagnatrice pour les enseignants. Nous avons un élève qui a une dyslexie, donc un enseignant qui ne connaît pas ce trouble, je vais lui apporter des stratégies, ça va être gagnant pour l’élève et l’enseignant , explique-t-elle.

Les étudiants et les enseignants pourront recevoir de l'aide de l'orthopédagogue en place au CIMIC. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Autre défi: l'arrivée d'étudiants étrangers, qui représente une solution complémentaire à la pénurie de main-d'œuvre. Ces gens-là aussi ont besoin d’orthopédagogie parfois. On en a, la langue c’est une difficulté, il faut sensibiliser les enseignants à parler plus tranquillement, trouver des stratégies, essayer d’imaginer des stratégies plus complètes pour ces élèves-là , explique Annie Gagnon.

Le taux de chômage en Chaudière-Appalaches est de 1,6 %, le plus faible au Québec.

Avec les informations de Philippe Grenier