Le Parti québécois s’engage à créer un système de garderie universelle

La députée de Joliette, Véronique Hivon, qui d’ailleurs ne se représentera pas à l’élection du 3 octobre, était sur place avec la candidate dans Papineau, Audrey-Ann Chicoine, ainsi que la candidate Camille Pellerin-Forget dans Hull.

Mme Hivon a réitéré l’intention de son parti de transformer toutes les garderies du Québec en centres de la petite enfance subventionnés par le gouvernement, en plus d’assurer une place pour chaque enfant.

S’il est porté au pouvoir, le Parti québécois s’engage à ce que toutes les garderies non subventionnées le deviennent dans un horizon de cinq ans. Ainsi, toutes les places en garderie au Québec seraient de 8,70 $ par jour.

La différence entre les garderies subventionnées et non subventionnées est vraiment énorme. Il y a des parents qui abdiquent et décident de rester à la maison. On ne peut pas se permettre ça, notamment lorsqu’on a une pénurie de main-d'œuvre , a dit la députée de Joliette.

Cette politique vise surtout à garder les femmes sur le marché du travail , ajoute Mme Hivon, citant une disparité qui perdure entre hommes et femmes en ce qui a trait au travail et à la carrière.

Véronique Hivon a notamment mentionné qu’elle était de passage dans la région pour encourager les jeunes candidates de son parti qui se présentent aux élections. Je veux voir les jeunes femmes prendre leur place en politique. Ce sont des modèles et les gens de l’Outaouais sont chanceux de les avoir comme candidates.

Avec les informations de Rosalie Sinclair