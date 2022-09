Débattre de la place de la monarchie n’est pas une priorité pour Justin Trudeau

Justin Trudeau ne compte pas débattre de la place de la monarchie dans le système politique canadien, puisque ce dernier est d’une « stabilité remarquable » et qu’il s’agit d’un atout dans une ère « de grandes transformations ».

La transition énergétique, un monde international changé profondément par l’invasion de l’Ukraine et la hausse du coût de la vie : voilà les grands enjeux sur lesquels Justin Trudeau affirme vouloir se pencher, en entrevue à Radio-Canada.

« On est tellement dans un moment complexe et compliqué, que de faire un changement aussi profond dans un système qui est parmi les meilleurs, les plus stables dans le monde, pour moi, maintenant, ce n’est pas une bonne idée. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Bloc québécois réaffirme vouloir rompre les liens avec la monarchie britannique, alors que le Nouveau Parti démocratique (NPD) se dit ouvert à discuter de la question.

Ce n’est pas tout le monde qui trouve que c’est le meilleur système possible , reconnaît Justin Trudeau.

Le premier ministre ne croit pas pour autant qu’il est pertinent de relancer le débat, puisque c’est tellement un système qui fonctionne, à une ère où on voit nos institutions démocratiques et nos démocraties à travers le monde s'effriter un petit peu .

Pour moi, ce n'est pas une priorité. Ce n'est même pas quelque chose que je compte débattre , affirme M. Trudeau au sujet de l'avenir de la monarchie au Canada. On en a vécu des débats constitutionnels. Changer notre système de gouvernement, à n'importe quel moment, c'est difficile.

Le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire se sont confiés à notre envoyée spéciale à Londres Madeleine Blais-Morin sur l'importance qu'avait la reine Élisabeth II, mais aussi sur la pertinence de la monarchie britannique dans le système politique canadien.

La Couronne et les peuples autochtones

Le premier ministre canadien croit que Charles III aura un rôle symbolique à jouer dans le processus de réconciliation avec les peuples autochtones, malgré un pouvoir politique limité.

Les symboles sont importants et le fait qu’il soit prêt à s’engager dans ces enjeux, pas juste au Canada, mais ailleurs dans le Commonwealth où ces idées de droits autochtones sont de plus en plus importantes à bien des niveaux, [démontre] qu’il a un rôle important à jouer.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a rencontré le roi Charles III, samedi, à Londres. Photo : Associated Press / Stefan Roousseau

La visite de Charles au Canada il y a quelques mois, alors qu’il était prince, représente une première étape dans le processus, indique-t-il : Il a passé beaucoup de temps à écouter, à s’engager avec les peuples autochtones pour entendre leur perspective, pour comprendre les défis au niveau de la réconciliation.

Hommage à la reine

La délégation de dignitaires canadiens est arrivée à Londres vendredi soir pour assister aux funérailles d'Élisabeth II, qui auront lieu lundi matin. Justin Trudeau s’est recueilli samedi devant le cercueil de la reine, avant une première rencontre privée avec le roi Charles III.

En entrevue, il souligne qu’il restera marqué par l’approche profondément intéressée et engagée d’Élisabeth II.

Elle avait évidemment une perspective qui couvrait 70 ans en tant que reine, donc sa façon de réfléchir aux problèmes, les questions qu’elle posait m’aidaient dans mes propres réflexions sur les enjeux mondiaux, et même sur comment on peut mieux servir les gens en tant qu'élus.

Le premier ministre canadien s'est recueilli en passant devant le cercueil de la reine Élisabeth II qui repose dans le Westminster Hall, au Palais de Westminster à Londres. Photo : Getty Images

Il cite à ce propos les questionnements de la reine sur la désinformation dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui l'ont aidé dans sa propre réflexion.

Pour sa part, la première dame du Canada, Sophie Grégoire, a été marquée par l'écoute profonde de la reine Élisabeth II.

Je l’ai rencontrée une ou deux fois, mais j’ai quand même ressenti une grande humanité, une femme qui en a vu beaucoup à travers les années et qui évoluait quand même dans un monde majoritairement d’hommes au pouvoir , ajoute-t-elle.

« Elle portait le monde dans son cœur et voulait faire une différence dans ses fonctions le plus possible. » — Une citation de Sophie Grégoire, épouse de Justin Trudeau

La première dame du Canada estime que le capital de sympathie de la reine est réel et unique , et qu’il faut laisser le temps au nouveau souverain de laisser sa marque.

Avec les informations de Madeleine Blais-Morin