Guerre de tracts et de mots entre la CAQ et QS

La Coalition avenir Québec (CAQ) reprendra sa distribution de tracts dénonçant « la taxe orange » de Québec solidaire. Une guerre de mots qui fait du parti de gauche le principal adversaire de François Legault et irrite les trois autres partis qui affirment être encore dans la course à l’élection provinciale.

Après avoir été un temps suspendue en attendant des vérifications juridiques, la distribution de tracts de la Coalition avenir Québec (CAQ) visant la taxe orange de Québec solidaire va reprendre.

La Loi électorale a préséance sur la réglementation municipale de Montréal, affirme en substance la CAQ après vérification auprès de ses avocats.

À Montréal, l’article 47 du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté mentionne qu’il est interdit de déposer tout papier sur un véhicule stationné sur le domaine public, sauf un constat d’infraction .

Puisque la Loi électorale permet la distribution de matériel électoral par les formations politiques et qu’elle n’encadre pas les méthodes de distribution, il nous est donc permis de croire que la distribution de notre tract est autorisée et parfaitement légale , affirme la CAQ .

Dans ce tract, le parti de François Legault attaque la proposition de Québec solidaire de vouloir taxer davantage les personnes qui gagnent plus de 90 000 $ par année, de taxer les patrimoines de plus d’un million de dollars ou encore d’imposer une taxe sur certains véhicules à essence.

En matinée, François Legault a défendu cette sortie en règle contre son rival. Pour moi, c’est très important, et c’est ce que je fais actuellement, d’informer les Québécois. On a un parti orange qui veut mettre des taxes orange et qui veut emprunter 174 milliards pour augmenter la dette du Québec. Il faut que les Québécois sachent ça , a-t-il déclaré.

Il n’a pas été en mesure de dire où et combien de tracts ont été distribués. Il dit aussi ignorer le montant du budget accordé à la production et à la distribution des tracts.

La CAQ a fait distribuer des tracts intitulés « La taxe orange » dans lesquels elle attaque les propositions économiques de Québec solidaire. Photo : Radio-Canada

Cette campagne de communication va de pair avec les déclarations du chef caquiste qui cible désormais essentiellement le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors de ses diverses interventions.

Il y a deux visions très claires qui s’affrontent et qui sont très différentes. Nous, à la CAQ , on pense, surtout avec la situation de l’inflation actuellement, qu’il faut redonner de l’argent aux Québécois , a encore déclaré ce matin le premier ministre sortant.

« De son côté, M. Nadeau-Dubois ne donne pas beaucoup d’argent pour le portefeuille des Québécois. Il veut même ajouter des taxes orange. » — Une citation de François Legault, chef de la CAQ

Riposte solidaire

Ces attaques semblent faire l'affaire de Québec solidaire en attirant l'attention sur sa plateforme électorale et en lui donnant une visibilité médiatique accrue..

Bien sûr qu’il y a cinq partis sur les bulletins de vote dans la plupart des circonscriptions , mais ce que je vois depuis le débat des chefs, c’est que de plus en plus, il y a deux visions qui s’affrontent : celle des solidaires et celle des caquistes , a déclaré le chef de QS dimanche.

D'ailleurs les sondages n'accréditent actuellement pas la thèse d'une course à deux. En termes de projection des sièges à l'issue du scrutin, QS arriverait en 3e position derrière le PLQ, selon l'agrégateur de sondages Qc125. Et en termes de voix, le parti de gauche est même talonné par le PCQ.

Le leader solidaire dit noter que son adversaire principal dans cette campagne est François Legault et que ce dernier passe de plus en plus de temps à critiquer son parti et de moins en moins de temps à parler de son projet de société .

Québec solidaire a d'ailleurs lui-même relancé – mais de façon virtuelle – sa campagne visant à inciter les étudiants à choisir leur lieu de vote de façon stratégique. Ces derniers peuvent en effet s’inscrire sur les listes électorales de leur domicile familial ou de leur lieu d’études. Cette campagne avait, elle aussi, été suspendue pour en évaluer la légalité juridique.

Le chef solidaire ne fait pas que se défendre face au chef caquiste. Il ne manque jamais, sur plusieurs tribunes, de dépeindre M. Legault comme un politicien qui a une vision datant des années 1990 .

Dimanche après-midi, il a ainsi répondu au premier ministre qui affirme que les taxes orange mettraient en péril l'économie du Québec.

« Ce qui va mettre l'économie du Québec en péril, c'est l'inaction de la CAQ en environnement. » — Une citation de Gabriel Nadeau Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Les autres partis dénoncent

Cette relative mise hors jeu des partis d’opposition cause certaines flammèches chez ces derniers.

Invité à commenter cette situation, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a déclaré que cette lutte à deux a peut-être lieu sur le Plateau-Mont-Royal , mais qu’ailleurs, la lutte n’est pas autour de ces deux partis .

Il est temps que Gabriel Nadeau-Dubois sorte de Montréal et voie ce qui se passe ailleurs au Québec , selon le chef conservateur.

Paul St-Pierre Plamondon lors d'une annonce sur la dignité des aînés Photo : Radio-Canada / Sébastien Desrosiers

Pour le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, il s'agit tout bonnement d'un manque de considération pour les autres candidats. Chaque parti se distingue, [il faut] respecter le droit des gens de voter selon l’approche, le style , argue-t-il.

En filigrane, il reproche à Gabriel Nadeau-Dubois de sombrer dans les attaques personnelles, approche qu'il dit vouloir lui-même éviter.

De son côté, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, considère que M. Legault identifie Gabriel Nadeau-Dubois comme son adversaire principal parce qu’il considère qu’il est un rival plus facile à affronter.

Si François Legault désigne ses adversaires et pas moi, c’est parce qu’il sait très bien que le seul parti qui est capable de le confronter d’un point de vue économique, c’est le Parti libéral du Québec. C’est le seul , a-t-elle répondu, minimisant les erreurs qui se sont glissées dans son cadre financier.

Avec les informations de Véronique Prince, Valérie Gamache, Maud Cucchi et Yannick Donahue.