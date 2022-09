Les 18 évêques se sont donné rendez-vous pour discuter des défis auxquels leur institution fait face. Parmi les thèmes qui seront abordés : l'avenir des églises.

Les fermetures d'églises, on en a. Ici, on en a une quinzaine [...] parce que financièrement, elles ne peuvent plus se financer. On essaie de faire un bon travail avec le milieu pour [diversifier] l'utilisation de ces lieux , explique l'évêque du diocèse de Gaspé, Mgr Gaétan Proulx.

Le diocèse de Gaspé compte actuellement trois séminaristes étrangers qui aspirent à devenir prêtres. Je crois que la présence de jeunes séminaristes, de jeunes prêtres, va faire en sorte que ça va réveiller, on l'espère, des vocations locales. C'est une grande espérance qu'on a , ajoute Mgr Proulx.

Mgr Gaétan Proulx a présidé la célébration tenue dimanche, à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il sera également question de la récente visite du pape, venu en juillet présenter ses excuses aux Autochtones canadiens pour les mauvais traitements qu'ils ont subis de la part de membres de l’Église catholique.

Pour l'évêque du diocèse de Gaspé, le processus de réconciliation est loin d'être terminé.

Il ne faut pas rester là. Il faut se donner la chance d’aller vers eux et de voir comment on peut actualiser cette réconciliation-là. Comment on peut l’amorcer, d’abord, parce que des fois, elle n’est pas existante. Il faut la mettre en place , affirme Mgr Proulx.

Regagner la confiance

L'évêque ne s'en cache pas, les nombreuses allégations d'agressions sexuelles visant le clergé ont entaché la réputation de l'Église catholique.

« Il y a eu des problèmes dans l’Église, c’est regrettable, c’est quelque chose qu’on ne peut pas accepter. [...] Ils ont mis toute l’Église dans le trouble. » — Une citation de Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé

Le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec et évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr Christian Rodembourg, partage cette opinion. Nous portons toute cette souffrance de nos frères et sœurs qui ont été blessés dans leur vie profondément.

Il souhaite que des gestes concrets soient posés « pour qu'il y ait guérison, pardon et réconciliation ».

Les évêques catholiques sont réunis à Gaspé jusqu'au 22 septembre.

Avec les informations de Jean-François Deschênes