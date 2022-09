Le PQ espère rallumer la flamme souverainiste à Jonquière

Alors que François Legault a lancé sa campagne électorale en grande pompe dans ce bastion péquiste, le PQ a attendu le 21e jour pour y tenir un premier rassemblement, samedi soir.

Vous verrez à la fin qui est venu le plus souvent, se défend le chef du Parti québécois. J'ai décidé de faire un débat avant de venir parce que c'était un espace pour faire valoir ce qu'on a à dire [...] les gens ont vu ce qu'on avait à proposer et c'est très différent de la CAQ.

À son arrivée au Côté-Cour à Jonquière, Paul St-Pierre Plamondon a été acclamé par une centaine de militants. Il fait un appel aux souverainistes de la région, qui pourraient être tenté de voter Québec solidaire, un autre parti indépendantiste.

Paul St-Pierre Plamondon en compagnie de ses cinq candidats du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Il y a des indépendantistes à la hauteur de 2 millions. Ils sont où et quel est l'état de leur réflexion? Moi je dis juste : il y a une maison qui est la vôtre et la porte est grande ouverte. On mène une campagne droite et on est fiers de ce qu'on met de l'avant , a-t-il dit au lendemain de la soirée.

Des électeurs de Jonquière ont d’ailleurs été convaincus par le chef péquiste. Ils savent où ils s’en vont et moi quand il y a eu le référendum, j’étais pour ça! , avance un homme rencontré à Jonquière.

Dans la circonscription voisine, celle de Chicoutimi, la candidate péquiste, Alice Villeneuve sent que le vent a tourné depuis le débat de jeudi dernier.

Au début de la campagne, je pense que les gens étaient un peu plus reculés à l'égard du PQ, mais depuis le débat des chefs, je vois un changement complet par rapport à l'attitude des gens sur le terrain. Ils me disent : "votre chef était bon, on ne s'attendait pas à ça” , souligne-t-elle.

D’autres électeurs par contre sont moins enthousiastes envers le Parti québécois. Il est peut-être fort dans la région, mais dans mon cœur, il est moins fort , déclare une électrice.

Selon un reportage de Roby St-Gelais.