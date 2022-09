Un papa de Québec en croisade contre le myélome multiple

En 2020, la vie de la famille Goulet a été complètement chamboulée. Le père, Jérôme reçoit un diagnostic d'une maladie dont il n'avait jamais entendu parler. Les gens ne connaissent pas ça, moi le premier , se rappelle-t-il.

Le mot incurable l'a fait sursauter. Tu penses à tes enfants, tu penses à la durée de vie moyenne, qui est à peu près de 10 ans. Mes filles, est-ce que je vais assister à leur mariage, quand elles vont être à l'université ? [...] Je pense que c'est plus dur pour les gens plus proches de moi. Ma blonde, mes filles, elles y pensent tous les jours. Assurément, mon état va se dégrader à un moment donné, à moins qu'on trouve le remède pour enlever le mot incurable.

Jérôme Goulet. Photo : Radio-Canada

Si la situation de Jérôme Goulet est stable aujourd'hui, il n'en fut pas toujours ainsi. J'ai une greffe qui n'a pas fonctionné. J'ai fait un infarctus du poumon .

Aujourd'hui, la maladie se traduit par des essoufflements, des rendez-vous à l'hôpital et de la médication. Il y a des gens qui ne sont plus aptes à travailler. Chaque patient, ça varie et ça peut changer ultrarapidement. Ce qui est tannant du myélome, c'est que ça peut aller bien, et une semaine après, tout tombe , témoigne Jérôme Goulet.

Recherche

Jérôme Goulet est porte-parole et organise depuis trois ans la Marche Myélome multiple de Québec. Près de 250 personnes y ont participé, dimanche, sur la promenade Samuel-de-Champlain. Elle a permis d'amasser 60 000 $.

Bien qu’étant la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue, cette maladie demeure relativement méconnue. Le myélome affecte les plasmocytes du système immunitaire, que l’on retrouve dans la moelle osseuse. Ce cancer incurable touche 11 Canadiens par jour, dont 2 à 3 Québécois.

Chaque année, nous nous rapprochons de la découverte d’un traitement curatif , indique Martine Elias, directrice générale chez Myélome Canada. C’est pourquoi les fonds recueillis lors de la Marche Myélome multiple de Québec sont si importants. Ils permettront de faire avancer la recherche sur le myélome et d’améliorer la vie des Canadiens touchés par cette maladie .

La marche pour le myélome multiple visait tant à amasser des fonds qu'à sensibiliser la population à ce type de cancer du sang dont l'origine reste inconnue. L'affiche dit, en anglais, « Myélome Canada, rendre le sujet important ». Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, sans ses traitements, Jérôme Goulet ne pourrait probablement pas s'investir autant. Si je suis encore en vie aujourd’hui et si je peux voir mes filles grandir, c’est en grande partie parce que j’ai accès à de nouveaux traitements et à des soins de qualité. Nous avons la chance au Canada d’avoir des chercheurs incroyables qui font des avancées importantes en matière de traitements. Tous les Canadiens atteints d’un myélome devraient, où qu’ils se trouvent, avoir accès à ces traitements qui pourraient leur sauver la vie .

Pour le moment, aucun traitement n'existe pour vaincre ce type de cancer.

Avec les informations de Tifa Bourjouane