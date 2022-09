Une collecte de denrées alimentaires de plus en plus nécessaire

Les familles de Rimouski et Saint-Anaclet étaient invitées à laisser des denrées alimentaires devant leur maison pour les plus démunis.

La Collecte mobile a été mise en place il y a trois ans, alors que les mesures sanitaires imposées par la pandémie limitaient les contacts entre personnes.

Claudia Paradis, bénévole et employée de Telus. Photo : Radio-Canada / Perrin Bullant

La formule se poursuit encore cette année, et une soixantaine de bénévoles, employés et retraités de Telus et leur famille, ont sillonné la ville de Rimouski pour recueillir les dons.

Il y a énormément de besoins grandissants du côté de Moisson Rimouski-Neigette, alors pour nous, ça allait de soi qu'il fallait continuer cette initiative , explique Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, solutions résidentielles et expérience chez Telus.

Une soixantaine de bénévoles ont pris part à l'opération. Photo : Radio-Canada

Les besoins pour Moisson Rimouski-Neigette sont particulièrement criants cette année. Selon l'organisme, plus de 700 dossiers sont actifs à l'heure actuelle.

Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'une nouvelle demande soit déposée , explique Marie-Ève St-Pierre, directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette.

En 2021, l'organisme de bienfaisance enregistrait une hausse de 50 % des demandes d'aide alimentaire, passant de 350 à 400 dépannages par mois à près de 500.

Ce nombre avoisine dorénavant les 600 dépannages alimentaires par mois.

En 2021, près de 570 000 kg de denrées ont été reçus par l'organisme, ce qui a permis de venir en aide à près de 11 000 personnes. Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas nécessairement une classe particulière, renchérit Marie-Ève St-Pierre, on voit de plus en plus des familles monoparentales, des jeunes travailleurs, des personnes âgées, des étudiants. On fait le tour de toute la population. La montée en flèche des prix à la consommation y est intimement liée, conclut-elle.

Les deux premières collectes mobiles avaient contribué à amasser 35 000 kilogrammes de denrées, soit une valeur de 200 000 dollars, de la part de plus de 4 000 foyers de Rimouski.

Avec les informations de Perrine Bullant