S’inspirer du modèle britannique face à la dépression post-partum au Canada

Des psychiatres suggèrent aux provinces et aux territoires canadiens de collaborer pour mettre en place une stratégie de santé mentale périnatale en s’inspirant du modèle britannique afin de mieux faire face à la dépression après l'accouchement chez la mère. L’appel fait écho à un incident récemment survenu au Manitoba alors qu’un médecin des urgences a dénigré une jeune mère venue chercher de l'aide.

En 2014, le gouvernement britannique a fait de la santé mentale maternelle une priorité. Il s'est assuré que les personnes qui présentent un risque élevé de se faire du mal ou de faire du mal à leur bébé aient toujours un bon accès aux soins de professionnels qualifiés.

Dans les deux années qui ont suivi, plus de 600 millions de dollars ont été investis par le gouvernement pour les soins de santé mentale périnataux.

En 2019, tous les organismes régionaux dirigés par des cliniciens ont reçu un financement annuel pour les services spécialisés en santé mentale périnatale dans leur budget de base.

Le gouvernement prévoit d'augmenter le financement chaque année jusqu'en 2024 afin que davantage de femmes puissent avoir accès à des services et à une aide pour leur partenaire.

La professeure adjointe aux départements de psychiatrie et de gynécologie-obstétrique de l'Université McGill à Montréal, Tuong-Vi Nguyen, affirme que toute la famille se porte mal lorsque le parent qui accouche souffre de dépression post-partum.

Le risque n'est pas seulement lié à la productivité de la mère ou à la rapidité de son retour au travail après l'accouchement, mais il s'agit en réalité de la santé de toute la famille , a déclaré Mme Nguyen,

Selon Mme Nguyen, les partenaires des mères souffrant de problèmes de santé mentale post-partum sont de 25 à 50 % plus susceptibles de développer eux-mêmes des problèmes de santé mentale.

Par ailleurs, les mères souffrant d'anxiété et de dépression pendant la grossesse ont également des enfants qui, à l'âge adulte moyen, sont plus susceptibles de souffrir de diabète et d'hypertension, ajoute-t-elle.

Mme Nguyen indique que le nombre de prestataires de soins en santé mentale est trop bas.

Il y a cinq ans, j'avais du mal à convaincre les gens de commencer une psychothérapie. Maintenant, même lorsque quelqu'un est prêt, la liste d'attente est beaucoup plus longue , note Mme Nguyen.

Une femme renvoyée sans aide

Au mois d’août 2022, Delsie Martin, une mère manitobaine avec un fils de six mois et une fille de deux ans, souffrant de dépression post-partum a indiqué avoir été jugée et renvoyée à la maison par un médecin du centre de santé de Neepawa alors qu'elle demandait de l'aide pour des pensées suicidaires.

Selon Mme Martin, son médecin lui a dit : Vous n'avez aucune raison d'être déprimée.

Delsie Martin, mère de deux enfants de six mois et de deux ans, souffre de dépression post-partum. Photo : Delsie Martin

Mme Martin a affirmé que le médecin lui a conseillé de ne pas avoir d'autres enfants et a ignoré ses préoccupations d'ordre financier.

Selon la psychiatre Tuong-Vi Nguyen, aucune femme ne devrait plus vivre une telle expérience.

On connaît depuis longtemps le coût humain des troubles mentaux périnataux , affirme-t-elle.

Le Manitoba présente le taux de psychologues le plus faible du pays, soit environ 20 pour 100 000 personnes, contre une moyenne nationale d'environ 50 pour 100 000, selon les données communiquées cet été par la Société de psychologie du Manitoba.

Le besoin est là, mais la volonté politique de s'attaquer à la santé mentale périnatale ne suit pas, s’indigne Mme Nguyen.

Un plan national qui s’inspire de la Grande-Bretagne devrait produire des changements, croit aussi le psychiatre britannique spécialiste des mères et des bébés, Alain Dubois.

Il explique qu’avant le modèle actuel, le système comportait de nombreuses irrégularités.

Des femmes qui non [seulement] ont reçu de mauvais soins, mais qui ont été choquées par le rejet et le désintérêt du système de santé , souligne-t-il.

J'ai vu une femme qui a survécu par chance parce qu'elle est allée vivre chez ses grands-parents.

La conseillère en relations avec les médias pour Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, Natalie Mohamed soutient que le gouvernement fédéral dépense 26,5 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en post-partum à travers le Programme canadien de nutrition prénatale. Celui-ci dessert 236 projets avec plus de 45 000 participants.

Elle ajoute qu'en 2017, le Canada a engagé 5 milliards de dollars sur 10 ans en financement ciblé pour les provinces et les territoires afin d'améliorer l'accès aux services de santé mentale et de toxicomanie.

Avec les informations de Rachel Bergen et Laïssa Pamou.