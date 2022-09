Plus de 5000 aînés sont décédés dans des situations complètement inacceptables en CHSLD, a dénoncé le chef du Parti québécois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon, en campagne électorale à Jonquière où les infirmières ont manifesté publiquement leur exténuation ces derniers mois.

Un Protecteur des aînés , créé sur le modèle du Protecteur du citoyen, serait mandaté pour recevoir et enquêter sur les plaintes relatives au traitement des aînés, a proposé le chef péquiste dimanche matin. Cet ombudsman indépendant ferait même bien plus en œuvrant aussi à titre préventif pour informer les populations les plus vulnérables de leurs droits.

Cette proposition du PQ est née des observations et revendications de groupes impliqués auprès de ces communautés, a tenu à préciser Paul St-Pierre Plamondon, tout en invitant les autres partis à s’en inspirer.

Au cœur de la bataille : empêcher les abus qui passent trop souvent sous silence et assurer des conditions de vie dignes à une population marginalisée.

Paul St-Pierre Plamondon soutient que son parti, le PQ, est le seul à reconnaître l'importance d'œuvrer pour la dignité des aînés. Photo : Radio-Canada / Sébastien Desrosiers

Une autre enquête

Dans la foulée de l’annonce, le chef conservateur Éric Duhaime a reconnu la pertinence d’une telle instance destinée à recevoir les plaintes pour maltraitance, tout en marquant sa divergence avec la création de plus de bureaucratie gouvernementale, une ligne de séparation infranchissable avec les convictions conservatrices, selon lui.

Il a plutôt préconisé le lancement d’une nouvelle enquête sur les décès en CHSLD , laquelle viserait à élucider certains angles morts laissés par la coroner Géhane Kamel, notamment en ce qui a trait au transfert des patients des hôpitaux vers les CHSLD pendant la pandémie.

Il faut savoir pourquoi et comment ça s'est produit pour s’assurer d’installer des garde-fous entre les institutions afin que ça ne se reproduise plus , a justifié le chef conservateur lors d'un discours prononcé dans une résidence pour aînés de Nicolet-Bécancour, dans le Centre-du-Québec.

« Le but n’est pas de désigner un coupable à tout prix, mais de ne pas répéter les erreurs commises. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

La pandémie a tenu loin les petits-enfants des grands-parents les plus vulnérables, selon les critères de santé provinciaux. Photo : Getty Images / RyanJLane

Briser l’isolement

Bien qu’opposés, les deux partis s’entendent aussi sur la nécessité de briser l’isolement des aînés.

Chez le PCQ , l’approche cible un départ à la retraite le plus tard possible en mettant de l’avant des arguments financiers, de socialisation et de santé mentale. Il promet d’œuvrer pour retarder le plus possible l’institutionnalisation des personnes liée à la perte d’autonomie.

Nous voulons donner la possibilité aux aînés d'être actifs, de bouger et travailler cognitivement, de socialiser, donc souvent d’avoir une meilleure santé mentale, se sentir importants et utiles, a fait valoir le Dr Karim Elayoubi, candidat dans Argenteuil. C’est bon à la fois pour la société et les aînés qui le veulent [avec] l’énergie pour le faire.

Le PCQ promet aussi une bonification de 50 % des fonds destinés aux OBNL et autres organismes de soutien aux aînés, mais une étude plus approfondie serait nécessaire pour cerner précisément les montants octroyés, a-t-il reconnu devant les journalistes, dimanche.

En ligne de mire, le nerf de la guerre comme toujours et encore plus en ce qui a trait à la santé : l'argent.

Le Parti québécois a plutôt mis en avant une hausse de financement des organismes communautaires qui interviennent auprès des aînés (460 M$ par année, précise le PQ ).

« Parlons des aînés comme une richesse pour la société, unissons les générations ensemble, tout le monde va en sortir gagnant. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

Mesures sanitaires et électorat vulnérable

La question du masque a de nouveau été posée à Éric Duhaime, qui n'en portait pas à la résidence pour aînés où il a animé sa conférence de presse dominicale.

Premièrement, je crois en la liberté de choix , a rétorqué le chef conservateur sans manquer de dénoncer la mauvaise gestion du gouvernement caquiste au mitan de la pandémie quand ce dernier a été amené à fermer les entreprises . C’est ce qu’on [lui] reproche et beaucoup d’aînés sont d’accord avec nous , a-t-il enchaîné.

Pour sa défense, Éric Duhaime a fait remarquer que les autres partis ne portaient pas de masque non plus au cours de leurs rencontres électorales respectives. On a beaucoup souffert, les gens profitent de leur liberté, a-t-il ajouté, mais si on m’avait demandé d’en mettre un, je l’aurai mis .