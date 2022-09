Procès du major-général Dany Fortin : la victime raconte la présumée agression sexuelle

Accompagné de sa conjointe, M. Fortin est arrivé au palais de justice, arborant son uniforme militaire et ses médailles bien en vue. Il sera entendu par le juge Richard Meredith. Le procès doit durer deux jours et se déroulera devant un juge seul.

L'ancien responsable de la distribution des vaccins contre la COVID-19 au Canada a été formellement accusé à l’été 2021 par la Direction des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP) pour une affaire qui remonte à 1988.

Les faits reprochés se seraient déroulés entre le 1er janvier et le 30 avril de cette année-là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.

La victime a expliqué, lundi, lors de son témoignage en anglais, que l'agression se serait déroulée au Collège militaire royal de Saint-Jean. M. Fortin l'aurait forcée à le masturber.

La victime se serait réveillée dans la nuit et aurait découvert que M. Fortin tenait fermement sa main dans la sienne autour de son pénis, tout en lui touchant les seins avec son autre main. Elle est alors en état de choc. Se décrivant comme naïve à l'époque, ne connaissant pas grand chose aux hommes , elle a expliqué s'être sentie honteuse et ne pas avoir voulu alerter qui que ce soit afin d'éviter que ça ne se sache et que les gens la découvrent dans cette situation-là. Elle a précisé avoir essayé de retirer sa main et demandé à M. Fortin d'arrêter, en vain.

La plaignante affirme avoir reconnu son agresseur dès qu'elle a ouvert les yeux. L'avocate de la défense, Me Isabel Schuman, a alors déclaré en cour que cette identification est contestée.

D'abord calme et posée, la victime est devenue plus émotive au fur et à mesure de son témoignage, notamment pour décrire à quel point il a été difficile pour elle de signaler cet événement. Elle a expliqué s'être sentie gênée et honteuse et qu'elle ne savait pas ce qu'elle devait faire, d'autant qu'elle craignait l'impact que ces révélations pourraient avoir sur sa carrière.

Elle a également ajouté avoir eu peur de porter plainte, car, a-t-elle dit, elle voyait à quel point les femmes n'étaient pas respectées dans les Forces armées canadiennes. C'est un boys club, dit-elle, où les femmes sont la cible de discrimination et de harcèlement sexuel.

La présumée victime a donc expliqué avoir remisé ces événements dans le fond de sa mémoire pour ne plus y penser pendant des années. Mais c'est finalement, bien des années plus tard, quand elle a dû s'asseoir à côté de M. Fortin dans une réunion et qu'il a fait comme si de rien n'était qu'elle a craqué et décidé de porter plainte, a-t-elle raconté. Elle a décalré devant le tribunal avoir eu à ce moment-là la force de le dénoncer. La plaignante a ajouté avoir choisi de croire le système et, après toutes ces années, ne plus se sentir humiliée pour quelque chose dont elle n'était pas responsable.

L’identité de la présumée victime est protégée par une ordonnance de non-publication.

Le major-général Fortin maintient son plaidoyer de non-culpabilité

Le major-général Dany Fortin s’était rendu en août dernier au poste de police de Gatineau, où il avait été officiellement inculpé. Il avait alors déclaré aux médias qu'il ne connaissait pas les détails de l'allégation retenue contre lui, sinon que l’événement se serait déroulé en 1988. Il avait clamé son innocence.

Je me bats contre un ennemi invisible, et c’est l’épreuve la plus difficile de ma carrière , avait-il déclaré à sa sortie du poste de police, devant un groupe de journalistes.

Aujourd'hui encore, il maintient son plaidoyer de non-culpabilité.

S’il est reconnu coupable, le major-général Dany Fortin pourrait faire l’objet d’un examen administratif des Forces armées, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur sa carrière et entraîner une rétrogradation ou un renvoi de l’armée.

Le major-général Dany Fortin a été responsable de la campagne de vaccination contre la COVID-19 jusqu'en mai 2021 (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Dany Fortin a été évincé, en mai 2021, de son poste de responsable de la campagne de vaccination auprès de l'Agence de la santé publique du Canada, une décision qu’il a contestée et qu’il a qualifiée de calcul politique dans la foulée des incidents d'inconduite sexuelle survenus dans le passé au sein des Forces armées canadiennes.

Il conteste aussi, devant la Cour fédérale, la façon dont il a été démis de ses fonctions dans le cadre de la campagne de vaccination.

M. Fortin a notamment accusé le premier ministre Justin Trudeau et d'autres hauts responsables du gouvernement de l'avoir écarté pour des motifs purement politiques.

La Cour fédérale a rejeté sa demande de réintégration, mais M. Fortin fait appel de cette décision. Sa requête sera entendue le mois prochain.

Avec les informations de La Presse canadienne