Le monopole d’Alcool NB pèse lourd sur les producteurs locaux néo-brunswickois

Au Nouveau-Brunswick, le propriétaire et fondateur de la Distillerie Fils du Roy, Sébastien Roy, affirme qu’il est difficile pour les producteurs locaux de prendre de l’expansion et distribuer leurs produits. Le monopole d’Alcool NB pèse lourd dans la province.

Plus tôt cette semaine, des élus provinciaux et le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Paul Martin, ont soulevé certaines questions par rapport à la multitude de « chapeaux » que porte d’Alcool NB.

La société d’État est principalement chargée de l’achat, de l’importation, de la distribution et de la vente des boissons alcoolisées dans toute la province.

En ce qui concerne les producteurs locaux de vin, bière et spiritueux, le rôle de soutien que leur apporte Alcool NB est moins clair.

Selon Sébastien Roy, cette confusion s’explique en partie par la croissance de l’industrie qui a particulièrement explosé au Nouveau-Brunswick dans la dernière décennie.

Alcool NB et la province du Nouveau-Brunswick n’ont pas pu s’adapter à cette croissance-là , avance-t-il. Ça crée de la confusion, ça crée des problèmes.

Sébastien Roy, propriétaire et fondateur de la Distillerie Fils du Roy, à Petit-Paquetville, samedi. Photo : Radio-Canada

De plus, contrairement à d’autres pays, le Canada donne le monopole aux provinces des ventes d’alcool au détail. Certaines d’entre elles tirent mieux leur épingle du jeu, considère Sébastien Roy.

[Elles] vont utiliser leur monopole pour développer leur industrie locale et vont donner un avantage concurrentiel à leur entreprise par rapport à des provinces qui ne vont pas utiliser cela , dit-il. [Elles vont] pouvoir vendre des produits ailleurs, dans d’autres régions, puis même, ouvrir des entreprises dans d’autres provinces parce qu’à la base, chez eux, ils sont forts.

Mieux soutenir les producteurs locaux

Dans la foulée des pistes de solutions proposées cette semaine, le député libéral de Bathurst Ouest-Beresford, René Legacy, a mentionné que le rôle de soutien des producteurs locaux d’Alcool NB pourrait être donné à une autre institution, par exemple Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB).

Mais selon Sébastien Roy, ce n’est pas assez.

C’est que, c’est plus que Opportunité Nouveau-Brunswick , clame-t-il. Les municipalités dans lesquelles il y a un producteur d’alcool, s’il n’y a pas de plan de développement pour ce secteur-là, ça va limiter les taxes de propriété qui auraient pu être générées. Ça va limiter aussi l’agriculture et le tourisme. Ça va limiter tout ce que le secteur peut contribuer à l’économie.

Sébastien Roy soutient qu’un plan de développement serait également bénéfique pour la prospérité économique de la province.

Si on a un producteur, par exemple de vin, qui fait pousser ses raisins, qui prend ces raisins-là puis fait de l’alcool avec, il prend une matière qui est non taxée — des fruits comme des raisins — et il transforme ça en un produit avec beaucoup plus de taxes , illustre-t-il.

Sébastien Roy ajoute que pour mieux soutenir les producteurs locaux, il est primordial d’avoir une stabilité dans l’industrie, surtout si l’on veut la voir prospérer.

La dirigeante d’Alcool NB, Lori Stickles, a affirmé mercredi croire que la société d’État peut soutenir l’industrie locale. Photo : Radio-Canada / René Landry

Par exemple, le producteur a été avisé cette semaine que ses livraisons ne seront plus acceptées, et qu’elles devront maintenant passer par un entrepôt centralisé.

On a juste quelques semaines pour modifier nos plans d’affaires , déplore-t-il. C’est tout le temps comme cela, c’est rapide et on doit toujours toujours toujours modifier nos plans d’affaires. On ne crée pas un environnement qui permet la prospérité lorsque cet environnement-là n’est pas stable.

De son côté, la cheffe de la direction d’Alcool NB, Lori Stickles, a indiqué mercredi que la société avait entrepris de se moderniser pour faire face aux changements de l’industrie.

Un plan stratégique de trois ans a été mis en place, en réponse aux problèmes soulevés par le vérificateur général.

Avec des renseignements de Janic Godin