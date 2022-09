Olivia Baril et Jérôme Gauthier en Australie pour les Mondiaux de cyclisme

La Rouynorandienne Olivia Baril et l’Amossois Jérôme Gauthier font partie de la sélection nationale pour l’épreuve sur route de cette compétition internationale disputée à Wollongong, près de Sydney.

Âgée de 24 ans, Olivia Baril a couru en Europe cette année avec l’équipe italienne Valcar-Travel & Service. Elle est montée trois fois sur le podium en début de saison, dont une victoire en Espagne le 8 mai dernier.

Elle en est à sa première participation aux Mondiaux. Elle fait partie d’une délégation de cinq coureuses canadiennes dans la catégorie Élite.

Avec le début de saison que j’ai eu, je m’attendais vraiment à y aller. Mais en même temps, je n'étais jamais sûre parce que dans les années passées, aussi, j’avais l’impression que c’était sûr que j’allais y aller. Quand j’ai gagné mes deux titres aux championnats canadiens U23 (en 2019), j’étais sûre d’y aller, mais je n’avais pas été sélectionnée. Là, cette année, je suis contente. J’ai envie de faire une belle course. Ça va être ma dernière course de l’année, j’aimerais finir sur une bonne note , confie-t-elle.

Olivia Baril prendra le départ de la course sur route de 164 kilomètres, samedi, que l’on pourra suivre ici au Québec tard dans la soirée de vendredi.

Le parcours comporte un trajet routier, puis des boucles de circuits urbains avec des dénivelés totalisant 2433 mètres qui pourraient l’avantager.

Elle n’a pas été sélectionnée pour l’épreuve du contre-la-montre individuel, dimanche.

C’est correct, je n’en ai pas fait beaucoup cette année. L’an prochain, je vais me concentrer plus sur le contre-la-montre en vue des Jeux olympiques. J'aimerais plus me spécialiser, prendre plus le temps de m’entraîner là-dedans, faire plus de courses de contre-la-montre, et éventuellement être sélectionnée pour les Mondiaux et les Olympiques , fait-elle valoir.

La cerise sur le gâteau pour Jérôme Gauthier

Jérôme Gauthier Photo : Facebook/Jeux du Québec - Région Abitibi-Témiscamingue

Jérôme Gauthier, 18 ans, en sera aussi à sa première participation aux Mondiaux. Membre de l’équipe Subway, il a connu d’excellents résultats cette saison, dont une victoire lors de la 2e étape du Tour de l’Abitibi et des podiums aux championnats canadiens et à la Green Mountain Stage Race, au Vermont.

C’est vraiment le fun. C’est incroyable, vraiment. C’est à force de travailler que ça finit par payer un jour. J’ai connu une très bonne saison, avec des chutes qui ont nui un petit peu, mais au bout de la ligne, ça a été une très bonne saison, je suis très fier de moi. Ça va être ma dernière course de l’année. C’est comme la cerise sur le sundae. Il reste juste à s’amuser là-bas, faire le mieux possible , affirme-t-il.

Jérôme Gauthier participera à l’épreuve sur route chez les juniors, vendredi, au sein d’une délégation canadienne de quatre coureurs.

La course de 135 kilomètres est un circuit urbain de 17,1 kilomètres que les cyclistes devront parcourir huit fois, avec des dénivelés totalisant plus de 2000 mètres.

Tout comme Olivia Baril, il ne prendra pas part à l’épreuve du contre-la-montre individuel.

C’est bien correct, ce n’est pas ma force du toit le contre-la-montre, reconnaît-il. Je vais pouvoir me concentrer sur la course sur route.

C’est la première fois depuis 2018 que la région est représentée par deux cyclistes aux Mondiaux. À l’époque, les Amossois Karol-Ann Canuel et Charles-Étienne Chrétien portaient les couleurs de l’équipe canadienne.

Canuel a décroché la 13e place au contre-la-montre et la 31e place à la course sur route à sa dernière participation, en 2021, en Belgique.