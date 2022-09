Des exploitations de la province parmi les plus touchées par la grippe aviaire au Canada

Une mise à jour effectuée cette semaine par l’Agence canadienne d’inspection des aliments indique que la Saskatchewan fait partie des provinces où les exploitations de volailles sont les plus menacées au Canada par la grippe aviaire.

À ce jour, des épidémies ont été déclarées dans 15 exploitations. En date de mercredi, on comptait 8 éclosions actives.

L’Alberta vient en tête du nombre d'exploitations touchées, selon l’ ACIA , soit 37 depuis le premier cas confirmé le 6 avril 2022, dont 19 éclosions actives.

La Colombie-Britannique avec 9 nouvelles éclosions, l’Ontario 8 nouvelles éclosions et le Québec 7 nouvelles éclosions sont les autres provinces les plus touchées par les nouvelles infections au Canada.

Selon les producteurs agricoles, les oiseaux migrateurs seraient responsables d'une série d'épidémies de grippe aviaire hautement pathogène de souche H5N1.

L’ ACIA estime que 216 000 oiseaux sont infectés en Saskatchewan, soit le quatrième total le plus élevé au Canada.

L’estimation place l’Alberta en tête avec 1 075 000 oiseaux infectés

Nous ne savions pas ce que nous allions voir à l'automne et maintenant nous commençons à voir le début de quelque chose , a déclaré Jeff Notenbomer, président de Alberta Hatching Egg Producers, l’organisme qui réglemente la production d'œufs à couver de poulet de chair dans la province.

La grippe aviaire a été détectée pour la première fois au Canada en 2004, mais la souche de cette année est différente.

La nouvelle souche est hautement transmissible et semble se maintenir chez les oiseaux sauvages, en particulier les rapaces, les corvidés et les espèces de sauvagine. Elle est beaucoup plus mortelle.

La grippe aviaire est une maladie à déclaration obligatoire au Canada. Les inspecteurs fédéraux réagissent aux épidémies en établissant des zones de quarantaine et en ordonnant la destruction de tous les oiseaux sur place.

Avec les informations de Wallis Snowdon