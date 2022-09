BeReal pourrait inaugurer des fonctionnalités payantes en 2023

Selon le Financial Times, le réseau social BeReal envisage d’ajouter des fonctionnalités payantes à son application, actuellement entièrement gratuite.

Si les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok semblent s’inspirer de BeReal, ce dernier ne cherche pas à ressembler à ses concurrents en matière de publicité intégrée.

L'entreprise pourrait plutôt commencer à monétiser BeReal en inaugurant des achats intégrés, comme un abonnement mensuel pour obtenir des autocollants numériques. L’utilisation du service principal de partage de photos restera gratuite.

L’application de partage de photos spontanées a explosé en popularité cette année, particulièrement auprès de la génération Z. Sur ce réseau, les utilisateurs et les utilisatrices disposent d’une fenêtre de deux minutes, une fois par jour, pour publier une photo sans filtre et en utilisant simultanément les caméras avant et arrière de leur téléphone intelligent.

L’application s’est considérablement développée dans la dernière année, passant de 10 000 adeptes à 15 millions. BeReal est actuellement évaluée à plus de 600 millions de dollars américains (près de 800 millions canadiens).