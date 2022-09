L’industrie du tourisme reprend de la vigueur en Outaouais et à Ottawa

L’industrie touristique a repris du poil de la bête cet été en Outaouais et à Ottawa.

Tourisme Outaouais dresse un bilan positif de la saison estivale qui s’achève. Selon un sondage mené auprès des membres de l'organisme, plus de 90 % d’entre eux l'ont qualifiée de bonne à exceptionnelle .

La majorité des entreprises disent avoir connu une très bonne saison estivale. Les entreprises liées au plein air et les hébergements touristiques ont même indiqué avoir eu un été comparable à l’été 2019 , a expliqué Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais.

Tourisme Outaouais rapporte que 37 % des répondants ont indiqué avoir constaté une augmentation du nombre de visiteurs cet été, comparativement à la saison estivale de 2021.

Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Cette année, les déplacements [à l’extérieur], n’étaient pas encore optimaux avec les [problèmes avec] les passeports et les aéroports. Je pense qu’on a encore bénéficié des voyages locaux, mais ce qu’on a beaucoup entendu dans nos sondages, c’est que beaucoup de gens qui nous ont découverts pendant la pandémie sont revenus , a indiqué Mme Kinnear.

L'organisme ajoute que, pour certaines entreprises qui ont connu une diminution de l’achalandage, le phénomène est attribuable en partie à la pénurie de main-d’œuvre.

Selon le sondage, 29 % des répondants ont vu une diminution de l’achalandage à l’été 2022 par rapport à l’été 2021.

Par ailleurs, le secteur de l’hébergement a aussi repris de la vigueur dans la région. Le taux d’occupation dans les hôtels a bondi cet été de plus de 20 % par rapport à la même période l’an dernier et de plus de 37 % par rapport à la saison estivale de 2020.

Tourisme Outaouais souligne que le taux d’occupation général dans les hôtels de la région cet été est estimé à 66 %, ce qui se rapproche du niveau prépandémique évalué à environ 71 %.

L’organisme a également constaté une reprise de l’achalandage des touristes internationaux en Outaouais, qui provenaient principalement des États-Unis et de la France. Selon le sondage, 74 % des répondants ont reçu des visiteurs de provenance internationale au cours de l’été.

Les données du sondage de Tourisme Outaouais proviennent de la période comprise entre la mi-juin et la fin de la longue fin de semaine de septembre 2022.

Une bonne saison pour Tourisme Ottawa

Du côté de la capitale fédérale, le constat est similaire.

À Ottawa, le tourisme de loisirs, c'est-à-dire les vacances en famille, les escapades de fin de semaine, les sorties entre amis, etc., a bien rebondi au cours de l'été 2022. Nous avons connu de très bons mois de juin, juillet et août en termes de voyages pour le plaisir , a indiqué Tourisme Ottawa, dans une réponse écrite.

Des gens profitent d'un moment en terrasse sur la rue Elgin, au centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / David Richard

L'organisme note une augmentation significative de l’achalandage dans les hôtels de la Ville cet été, comparativement à 2019, avant la pandémie.

Selon Tourisme Ottawa, en juin, le taux d'occupation des hôtels à Ottawa a été de 120 % supérieur à celui de 2021 et de 235 % supérieur à celui de 2020.

En juillet, le taux d'occupation des hôtels a été de 41,9 % supérieur à celui de 2021 et de 130 % supérieur à celui de 2020.

Tourisme Ottawa n’était pas en mesure de fournir les données pour les mois d’août et septembre.

« Mais, même avec cela, nous ne sommes pas encore tout à fait revenus au niveau de 2019. [...] Ottawa a quand même encore de la difficulté à se remettre aussi rapidement que les autres grandes villes canadiennes de l'effondrement dû à la pandémie », indique toutefois Tourisme Ottawa.

Les voyages d'affaires et l'accès au transport aérien n'ont pas encore connu un rebond aussi vigoureux, constate l’organisme.

Par ailleurs, le manque d'employés dans les bureaux du centre-ville de la capitale a également eu un effet, souligne Tourisme Ottawa.

« Les boutiques et les restaurants qui répondaient aux besoins de [ces employés] ne sont plus aussi occupés qu'avant, ce qui signifie un centre-ville potentiellement moins dynamique pour les visiteurs ».

Avec les informations d’Alexandra Angers