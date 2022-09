La rue King Ouest réservée aux cyclistes dimanche

L'événement a été organisé dans le cadre de la Fête du vélo, qui souligne l'importance du transport actif sur le territoire sherbrookois.

Les marcheurs et les cyclistes ont été invités à profiter d'un accès complet à la rue, non seulement pour circuler de façon sécuritaire, mais aussi pour prendre part à quelques activités au courant de la journée.

Notamment, le studio Swing Sherbrooke a offert aux passants des démonstrations de divers styles de danse en avant-midi.

L'école de danse Swing Sherbrooke a organisé plusieurs démonstrations sur la rue King Ouest. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Le tronçon fermé a été rouvert à la circulation en début d'après-midi.

Dame Nature peu clémente

La journée de dimanche a été marquée par de fortes précipitations dès la matinée. Qu'à cela ne tienne, le co-organisateur de la Cyclovia, Rémi Bélanger-Laberge, s'est dit satisfait du nombre de cyclistes ayant bravé la pluie.

Nous sommes des cyclistes de tous les jours, on sait que la pluie fait partie de la donne. On a donc décidé de ne pas annuler notre événement, même s'il annonçait de la pluie. Il y a quand même pas mal de monde au rendez-vous malgré la pluie. C'est une première édition, on est contents que ça se tienne, notre souhait, c'est que ça se répète, et qu'il fasse peut-être plus beau un peu la prochaine fois !

Sécurisation de la rue demandée

La rue King Ouest n'a pas été sélectionnée au hasard par l'équipe d'organisation de l'événement. Il s'agit d'une artère principale de la ville où la sécurité des cyclistes est souvent remise en question.

Ça serait vraiment bien, sur la rue King, que ce soit sécuritaire. L'enjeu de l'emportiérage des cyclistes est toujours présent dans les milieux urbains. Ça cause des accidents. Chaque année, il y en a, parfois même quelques cas de décès en raison de collisions directes , a raconté Rémi Bélanger-Laberge.

« On souhaiterait éventuellement qu'il y ait des voies dédiées aux vélos de chaque côté. C'est de l'urbanisme, c'est de regarder avec des gens de la Ville et des commerçants de la rue King. » — Une citation de Rémi Bélanger-Laberge, co-organisateur de la Cyclovia de Sherbrooke

La Fête du vélo vise également à encourager les plus jeunes à adopter le vélo pour se déplacer dans leur milieu.

« Les plus jeunes vont probablement tenir le flambeau au cours des prochaines années. » — Une citation de Rémi Bélanger-Laberge, co-organisateur de la Cyclovia de Sherbrooke