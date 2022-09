Jour férié pour les funérailles d’Élisabeth II au Canada : ouvert ou fermé?

Les services assurés par des employés fédéraux seront fermés le 19 septembre. Cela inclut les bureaux de Service Canada et les bureaux de passeport spécialisés qui accueillent des clients en personne. Postes Canada observera également ce jour férié : il n’y aura pas de livraison de courrier et les bureaux de poste seront fermés.

Les banques et les autres services et entreprises sous réglementation fédérale n'ont pas reçu l'obligation de fermer leurs portes, mais ils peuvent décider de le faire. Il est donc conseillé de vous informer avant de vous déplacer.

Différent de province en province

Au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta, les gouvernements provinciaux ont été clairs : cette journée ne sera pas fériée. Les services provinciaux et les entreprises privées resteront donc ouverts au public.

Le bureau du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a indiqué que le 19 septembre sera plutôt une journée de deuil provincial. La population de l'Ontario pourra observer une minute de silence à 13 h ce jour-là. Par exemple, les succursales de la LCBO seront ouvertes lundi, mais un moment de silence sera respecté à 13 h. Quant à OC Transpo, les services seront offerts selon l’horaire normal, mais à 13 h, l’ensemble des trains et des autobus vont être à l’arrêt pour une période de 96 secondes.

Partout en Atlantique, les écoles publiques et les bureaux des gouvernements provinciaux seront fermés. En Nouvelle-Écosse, les garderies ont été ajoutées à cette liste. Par ailleurs, l'Île-du-Prince-Édouard sera la seule province à imposer un jour férié aux entreprises privées pour les funérailles de la reine Élisabeth II. Les autres provinces de l'Atlantique laissent le choix aux entreprises et il est donc conseillé de s'informer avant de se déplacer dans un commerce.

La Colombie-Britannique a elle aussi décrété que le lundi 19 septembre sera un jour férié dans la province. Les écoles primaires et secondaires, les établissements d'études postsecondaires et la majorité des sociétés d'État seront fermés. La Colombie-Britannique encourage aussi les employeurs du secteur privé à suivre le pas. Comme le choix leur revient, il est conseillé de s'informer avant de se déplacer.

Il en va de même au Yukon, où les employés du gouvernement et les enfants vont être en congé. Les écoles, le palais de justice et les autres services publics seront fermés lundi, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de rendre hommage à la reine. Aux Territoires du Nord-Ouest, la première ministre Caroline Cochrane a annoncé que l'ensemble des services publics resteront ouverts.

Le Manitoba se retrouve quant à lui à mi-chemin. Les employés du gouvernement qui travaillent dans des services non essentiels vont bénéficier d’un jour férié lundi. Tous les services et bureaux gouvernementaux non essentiels seront donc fermés. Mais les écoles, les garderies et les établissements de soins de santé, eux, demeureront ouverts.