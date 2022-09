Woody Allen assure qu’il ne compte pas prendre sa retraite

Deux jours après avoir affirmé dans un journal espagnol qu'il cesserait de tourner des films quand il aura complété sa nouvelle production, Wasp 22, Woody Allen revient sur ses propos et assure qu'il n'entend pas prendre sa retraite cinématographique.

Un porte-parole du réalisateur de 86 ans a déclaré lundi par voie de communiqué que Woody Allen n'a jamais dit qu'il prenait sa retraite, et qu'il n'a pas non plus l'intention d'écrire un livre .

Samedi, le quotidien catalan La Vanguardia a publié une entrevue  (Nouvelle fenêtre) avec Woody Allen dans laquelle il indique que Wasp 22 – son 50e long métrage – serait son dernier, et qu'il compte désormais se consacrer à l'écriture de romans.

Le communiqué de lundi précise par ailleurs que le lauréat de quatre Oscars réfléchissait à voix haute sur le déclin du cinéma en salle, et qu'il était découragé par la nouvelle réalité de la distribution de films à l'heure des plateformes de visionnement en continu.

Des propos qui font écho à une conversation diffusée sur Instagram en juin, durant laquelle Woody Allen expliquait à l'acteur Alec Baldwin que son enthousiasme pour l'industrie du cinéma s'était évaporé .

De retour à Paris

Plus tôt cette année, Woody Allen avait décrit Wasp 22 comme une sorte de polar amoureux et vénéneux qui ressemblera à son thriller romantique Match Point (2005). Ce film met en vedette Scarlett Johansson dans la peau d’une femme fatale américaine qui cause des remous dans les beaux quartiers de Londres.

Le tournage de Wasp 22, qui compte une distribution entièrement composée d'actrices et d'acteurs français, commencera dans deux semaines à Paris. Il s'agit pour Woody Allen d'un deuxième film tourné dans la Ville Lumière, après Minuit à Paris (2011), le plus grand succès commercial de sa carrière.