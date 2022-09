Woody Allen annonce sa retraite

Le réalisateur de 86 ans Woody Allen a confirmé que Wasp 22 sera son dernier film et qu’il se retirera du milieu cinématographique après sa sortie.

Le réalisateur a également annoncé que son prochain projet sera un roman.

En juin dernier, à l'occasion d’une entrevue avec Alec Baldwin diffusée sur Instagram, Woody Allen avait déclaré qu’il ne comptait réaliser qu’un ou deux films de plus, et il avait ajouté que l’excitation avait disparu en raison du déclin de l’expérience en salle.

Au cours de sa longue carrière, Allen a reçu pas moins de 16 nominations aux Oscars pour le meilleur scénario, un record. Il a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Annie Hall en 1977. Malgré son succès, il a toujours eu la réputation de fuir les cérémonies de remise de prix.

Ces dernières années, le cinéaste s’est retrouvé au cœur d’une controverse à la suite des allégations de son ancienne partenaire Mia Farrow selon lesquelles il aurait abusé de leur enfant. Il a toujours nié ces allégations.

Plus tôt cette année, Woody Allen avait décrit Wasp 22 comme une sorte de film à suspense romantique et toxique et l’a comparé à son film à rebondissements Balle de match (Match Point), sorti en 2005.

La production de son dernier long métrage devrait débuter à l’automne en Europe.