L’ancienne école de Fugèreville transformée pour héberger des travailleurs des fermes Boréales

Une cinquantaine de travailleurs étrangers temporaires des Fermes Boréales y seront logés.

Olymel a racheté l'édifice et va le rénover et le transformer pour héberger ses employés des cinq fermes porcines. Ils sont actuellement logés dans des maisons à différents endroits au Témiscamingue.

L'entreprise souhaite les réunir dans l'édifice et leur offrir de meilleures conditions d'hébergement, explique le directeur principal génétique et partenariat chez Olymel, Étienne Hardy.

« Ce sont des gens qu'on souhaite garder avec nous longtemps et leur offrir de bonnes conditions de vie et de bonnes conditions d'hébergement [pour] qu'ils puissent s'implanter au Témiscamingue. » — Une citation de Étienne Hardy

Dans l'école, on devrait être en mesure d'y loger la cinquantaine de travailleurs, vraiment dans de bonnes conditions avec des chambres individuelles, Internet haute vitesse, une salle commune... La patinoire est juste derrière l'école et [...] la municipalité [...] est en train d'aménager un beau terrain de soccer pour nos hispanophones qui sont fanatiques de soccer. On a quatre équipes de soccer aux Fermes Boréales , ajoute le responsable.

Selon Étienne Hardy, c'est la première fois que l'entreprise va de l'avant avec un tel projet.

Cette manière de faire facilitera aussi la gestion du personnel de l'entreprise. Pour leur vie sociale, ça va être un gros plus et pour le travail proprement dit, la gestion du transport pour nous ça va être beaucoup plus facile de cette façon-là avec un transport commun, plutôt que d'avoir sept ou huit véhicules tous les jours. On va avoir une facilité de gestion aussi de l’assiduité au travail , indique Étienne Hardy.

Il croit que ce projet va dynamiser la communauté de Fugèreville où la cinquième ferme d'Olymel a ouvert en mars de cette année.

Claudette Lachance, directrice générale de Fugèreville. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

C'est ce que souhaite également la directrice générale de la municipalité, Claudette Lachance.