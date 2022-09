Québec solidaire propose un tramway dans l’est de Gatineau

Québec solidaire propose de révolutionner le transport dans les principales villes du Québec, dont Gatineau.

La co-porte-parole du parti, Manon Massé, appuie le projet de tramway déjà en cours entre Gatineau et Ottawa, mais souhaite développer également une nouvelle ligne de tramway qui relierait aussi l’est de la ville. De plus, deux nouvelles lignes d’autobus à haute fréquence seraient ajoutées.

Cela représenterait un investissement d’environ 2 milliards de dollars.

Notre Révolution transport, elle est pour l’ensemble du Québec. Et Gatineau aura sa juste part. Ça fait trop longtemps que le transport collectif est négligé ici, et pourtant, on est dans la troisième région métropolitaine d’importance au Québec. Avec un gouvernement solidaire, les citoyens et citoyennes de Gatineau auront davantage d’options pour se déplacer, des options écologiques, efficaces, fiables et confortables , a déclaré Manon Massé.

« On pourra enfin traverser d’ouest en est de manière fiable et confortable. Ça va complètement changer la donne! » — Une citation de Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Le candidat de Québec solidaire dans Hull, Mathieu Perron-Dufour, était aux côtés de la porte-parole de son parti dimanche pour l’annonce. Il a indiqué que l’ajout d’une ligne de tramway vers l’est représenterait un tracé de 14 km jusqu’au boulevard Labrosse dans le secteur de Gatineau.

Ce sera la colonne vertébrale de notre réseau, et à partir de là, on va développer un réseau digne de ce nom pour la population gatinoise.

Il souhaite également l’ajout de différentes lignes d’autobus à haute fréquence afin de desservir davantage le cégep de l’Outaouais, le cégep Heritage, l’École secondaire Mont-Bleu et le boulevard de l’Aéroport.

Mme Massé a prévu de s'arrêter à Papineauville plus tard dans la journée de dimanche, devant les bureaux de la MRC de Papineau, pour rencontrer des responsables du mouvement de mobilisation citoyenne opposé au projet d’exploitation minière La Loutre. La candidate locale, Marie-Claude Latourelle, sera également présente.

Le Parti québécois également de passage en Outaouais

Par ailleurs, la péquiste Véronique Hivon, députée sortante de Joliette, est aussi en Outaouais dimanche afin de faire la promotion du plan en matière de Centre de la petite enfance (CPE) du parti. Elle sera accompagnée de candidates du PQ de la région. Véronique Hivon a déjà annoncé qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat.

Plus tôt ce mois-ci, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’était aussi arrêté dans la région pour aborder la question du logement.

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon et le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, ont également fait un arrêt en Outaouais lors de la présente campagne.

Plus de détails à venir