Le bien-être et la sécurité des aînés au cœur des préoccupations du chef péquiste

Paul St-Pierre Plamondon a exposé les principales responsabilités qui incomberaient à ce poste.

M. St-Pierre Plamondon a expliqué que la personne veillerait à assurer la dignité des personnes âgées et le respect de leurs droits en plus de les protéger contre la négligence et les abus.

En outre, elle ferait également de la sensibilisation auprès des aînés eux-mêmes pour qu'ils connaissent les ressources disponibles pour eux.

Le chef péquiste a précisé que sa formation politique est également favorable à une révision à la hausse du financement des divers organismes communautaires offrant des services aux personnes âgées, à une adaptation du mobilier urbain pour favoriser la mobilité des gens du troisième âge ainsi qu'à l'amélioration du transport adapté.