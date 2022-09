Ça s’est super bien passé, la température était géniale, les gens étaient au rendez-vous et ils étaient contents d’être avec nous. Toutes les conditions étaient parfaites pour la tenue de la course , souligne la directrice des communications pour les Trails du Saguenay-Lac-St-Jean, Maxime Drolet.

Les coureurs du 45 km ont débuté leur parcours vers 6h samedi matin. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Maxime Drolet

Le coup d’envoi des participants du 45 km a été lancé vers 6 h samedi et les autres départs ont suivi tout au long de la matinée pour les distances de 30 km, 17 km, 5 km ainsi qu’un kilomètre pour les enfants. L’un de nos objectifs, c’est que tout le monde puisse participer à la course. On veut les encourager à faire de la course en sentier , explique-t-elle.

En effet, les coureurs ont emprunté en totalité ou en partie, le sentier du Fjord du Saguenay, qui longe le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent dans la région touristique de la Haute-Côte-Nord.

Un deuxième béluga pour l’organisation

L’autre objectif de l’organisation est de soutenir la recherche sur les bélugas en remettant 5 $ par inscription au Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).

Ces clichés sont les dernières apparitions du deuxième béluga que l'équipe du Béluga Ultra Trail a adopté au nom de tous les coureurs de l'événement. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Maxime Drolet

D’ailleurs l’équipe du Béluga Ultra Trail a réalisé une promesse importante lors de cette édition de l’événement. L’an dernier, on a adopté un premier béluga qui s’appelle Ultra. Cette année, on peut dire qu’Ultra aura un frère, puisqu’on a adopté un deuxième béluga que nous avons nommé Trail , explique Maxime Drolet.

Les inscriptions 2023

Pas de temps à perdre pour l’organisation : les inscriptions pour la course de l’an prochain débutent ce dimanche à compter de midi. Le tout sera lancé sur le nouveau site transactionnel 100 % régional, qui facilitera notamment le transfert et l’échange de dossards entre participants, sans nécessiter de manipulation supplémentaire de la part de l’organisation.