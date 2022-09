Avertissement de pluie abondante pour l’Abitibi-Témiscamingue

La région de l'Abitibi-Témiscamingue continuera de recevoir d'importantes quantités de pluie ce dimanche et demain lundi.

Environnement Canada a d'ailleurs émis un avertissement de pluie pour Malartic, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Louvicourt et le secteur du Témiscamingue.

Une longue période de pluie parfois forte est prévue avec un total de 50 à 75 millimètres de précipitations d'ici demain soir.

Des orages ont déjà laissé plus de 40 millimètres la nuit dernière sur certains secteurs. On attend de 20 à 50 millimètres supplémentaires aujourd'hui et demain sur l'ensemble de la région , explique l'organisme fédéral.

Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres, précise Environnement Canada.