La reine et son peuple

Sa photo est partout. Sur les vitrines des boutiques, au salon de coiffure, et même dans les ascenseurs. C'est une nation véritablement en deuil. À la station de métro, Sally vend des billets. Elle n'a pas eu le temps d'aller à la chapelle ardente et ne peut se permettre d'attendre 16 heures en file.

Sally travaille au métro et n'a pas pu aller à la chapelle ardente Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

« On a perdu notre grand-mère. Chaque année, elle nous transmettait ses meilleurs voeux, c'était notre boussole morale, je ne sais pas quoi penser du nouveau couple royal. » — Une citation de Sally

Alors que des milliers de personnes font la queue pour se recueillir dans la chapelle ardente, à quelques rues de l'abbaye de Westminster, une autre file d'attente, cette fois devant une soupe populaire pour des réfugiés et les sans-abri. Un contraste avec le faste des derniers jours, où l'on énumère le nombre de diamants et de pierres précieuses ornant la couronne sur le cercueil. Et pourtant, l'organisation à but non lucratif Refuge Network International transmet aussi ses condoléances à la nation, avec une photo de la reine sur la première page de son site web.

Non loin de là, Louis Michael vend des journaux. On vit dans un monde de fou me lance-t-il, la pauvreté est criante, le coût de la vie augmente, et on dépense des millions pour la famille royale.

Louis Michael vend des journaux près d'une soupe populaire. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

« Je suis Irlandais et contre la monarchie, mais je vis ici, je dois respecter le deuil des Anglais, qui ont perdu leur reine. » — Une citation de Louis Michael

Mary Foster, une Montréalaise de Beaconsfield qui vit en Angleterre, n'a pas hésité à planter sa tente devant l'abbaye de Westminster pour être aux premières loges lors des funérailles d'État.

« Je voulais dire merci à la reine, j'ai laissé mon mari et mes trois enfants à la maison pour venir ici. » — Une citation de Mary Foster

Mary Foster va passer la nuit dans sa tente pour être aux premières loges lors des funérailles d'État de la reine Elizabeth II. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Ce qui se passe au Royaume-Uni est historique. Par sa réserve et sa discrétion, la reine aura eu autant, sinon plus, d'impact que n'importe quel chef d'État dans le monde. « La reine, c'était le gros bon sens pour nous », lance une femme qui faisait la file pour aller à la chapelle ardente, « récemment encore, elle nous rassurait pendant la pandémie en nous disant qu'on se retrouverait bientôt. Je ne suis pas royaliste, mais j'aimais la reine, nuance son voisin, qui faisait aussi la file. »

Même les mannequins de la boutique Versace sont habillés en noir, la couleur du deuil, dimanche matin, à Londres. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Même les chefs d'État du monde entier se bousculent pour être invités aux funérailles. La délégation russe affirme avoir été froissée de ne pas recevoir d'invitation et a parlé d'attitude blasphématoire de la part du Royaume-Uni. Lundi, Londres sera le centre du monde, le dispositif de sécurité sera à son maximum, et un peuple dira au revoir à sa reine.