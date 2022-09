Guerre en Ukraine : la communauté ukrainienne d’Ottawa réagit à la découverte de corps

Les avancées de l’armée ukrainienne dans les derniers jours ont permis de faire la macabre découverte de centaines de corps dans une forêt près d’Izioum, dans l’est du pays, qui a été repris aux Russes. Les réactions se font entendre partout à travers le monde, de même que dans la région d’Ottawa et de Gatineau.

Ce sont des crimes de guerre, pont, il n’y rien à ajouter , dit Boris Khodorkovsky, un réfugié ukrainien arrivé à Ottawa il y a trois mois.

Il a dû fuir son pays en février lorsque sa ville a été bombardée. Sa famille et lui ont tout laissé dernier eux, et ont fui en Moldavie, puis en Bulgarie, pour finalement immigrer au Canada.

Selon les autorités locales, 450 dépouilles portant des traces de mort violente et de torture ont été enterrées dans une fosse commune.

C'est difficile à parler parce que ce que la Russie a fait ce n’est pas l'armée, c'est l'armée des maraudeurs , s’exprime Boris Khodorkovsky.

D'ici, Boris Khodorkovsky suit les plus récents développements entourant la guerre qui fait rage dans son pays d’origine : Je suis sûr que l’Ukraine va gagner .

C'est un peu difficile pour nous parce que bien qu'on est fiers de nos soldats, on commence à constater qu'il y a eu plusieurs atrocités qui ont été faites dans les territoires qui étaient temporairement occupés de l'Ukraine , indique pour sa part Borys Bilaniuk, trésorier du Congrès ukrainien canadien à Ottawa.

Selon lui, ces découvertes ne sont que le début : J'ai déjà de la difficulté juste avec les 450 corps retrouvés à Izioum. Je ne pense pas que c'est la fin.

Au début c'était choquant, mais maintenant j'accepte qu'on va découvrir ces atrocités-là, on va découvrir des morts, des cadavres et on doit tous les investiguer , conclut-il.

