Kirghizstan et Tadjikistan s’accusent de violations de la trêve

Le Kirghizstan et le Tadjikistan se sont accusés mutuellement samedi de nouvelles violations du cessez-le-feu entré en vigueur la veille, après des affrontements armés meurtriers à la frontière entre ces deux pays d'Asie centrale.

Dans un communiqué, les gardes-frontières kirghiz ont affirmé que l'armée tadjike avait tiré à quatre reprises dans la matinée, notamment au mortier, sur des positions militaires frontalières au Kirghizstan.

Ces incidents ont eu lieu dans les régions kirghizes d’Och et celle de Batken, dans le sud du pays. Des négociations sont attendues entre des représentants des gardes-frontières du Kirghizstan et du Tadjikistan , a indiqué le communiqué.

Pour leur part, les gardes-frontières tadjiks, cités par l'agence de presse officielle Khovar, ont indiqué que la situation à la frontière était relativement stable .

Mais ils ont aussi accusé l'armée kirghize de violations. Des tirs sont menés sur des zones frontalières du Tadjikistan depuis les localités de Samarkandek et de Koktoch dans la région [kirghize] de Batken , ont indiqué les gardes-frontières tadjiks.

On observe aussi le déploiement par l'armée kirghize de renforts et d'armes supplémentaires à la frontière , ont-ils ajouté.

Vendredi, le président kirghiz Sadyr Japarov et son homologue tadjik Emomali Rakhmon se sont entretenus en urgence en marge d'un sommet régional de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan. Ils ont alors convenu d'un cessez-le-feu.

Le président kirghiz Sadyr Japarov (à gauche) et son homologue tadjik Emomali Rakhmon se sont entretenus vendredi en marge du sommet régional de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan pour mettre fin au conflit armé qui oppose leurs deux pays. Photo : Reuters / Service présidence du Kirghizstan

Le dernier bilan, côté kirghiz, est de 24 morts et 103 blessés lors des affrontements, selon le ministère de la Santé. Les autorités kirghizes évoquent également des dizaines de milliers de déplacés.

Samedi matin, le ministère tadjik de l'Intérieur a indiqué que des civils avaient été tués au Tadjikistan lors de violations de la trêve, sans fournir de nombre.

Des tirs entre les deux pays en début de semaine avaient déjà tué deux gardes-frontières tadjiks et fait plusieurs blessés.

La frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizstan est le théâtre de combats réguliers. Près de la moitié des 970 kilomètres de frontière commune est contestée depuis la dislocation de l' URSS .

Ces dernières années, les progrès dans leur délimitation ont été lents. En avril 2021, une éruption de violences avait fait plus de 50 morts et laissé craindre un conflit à plus grande échelle.