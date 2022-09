Des Vancouvérois font du yoga pour demander à Lululemon d’abandonner le charbon

Le groupe Stand.earth, à l’initiative de la manifestation, déplore qu'une grande partie des vêtements de Lululemon soient confectionnés dans des usines alimentées par des énergies fossiles polluantes au Vietnam, au Sri Lanka et au Cambodge notamment, malgré l’image de marque holistique, de bien-être et de respect de l'environnement de l’entreprise.

L’organisme demande à Lululemon de s’engager publiquement à mettre fin à son recours au charbon pour alimenter ses usines et de se tourner vers l'exploitation de ressources renouvelables d’ici 2030.

Il s’agit d’une protestation de yoga, parce que le yoga consiste à accorder nos valeurs et nos pratiques, et c’est ce que nous demandons à Lululemon de faire , explique la responsable de la campagne numérique de Stand.earth, Erdene Batzorig.

La professeure de yoga et fondatrice de Love Light Yoga Danielle Hoogenboom participe à la manifestation de yoga à Vancouver.

Danielle Hoogenboom, professeure de yoga et fondatrice de Love Light Yoga, souhaite que l’entreprise pense davantage aux changements climatiques qu’à ses bénéfices financiers.

« On pense toujours à un peu plus d’argent, mais on ne pense jamais à l’environnement. Donc nous sommes ici pour demander [à Lululemon] de changer ça vite fait. »