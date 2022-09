8000 bénévoles ont participé à la 17e collecte alimentaire annuelle de Calgary

Pour une 17e année, des milliers de personnes ont participé à la collecte de dons annuelle de la banque alimentaire de Calgary samedi matin. Les 8 000 bénévoles ont sillonné les rues de la ville pour récolter des denrées non périssables auprès d’un peu plus de 400 000 foyers.

Ils se sont ensuite rendus à l’un des sept points de dépôt de la ville, où ils ont été accueillis par d’autres bénévoles, prêts à vider leurs voitures et à remplir une dizaine de semi-remorques.

On ne pourrait pas aider les personnes dans le besoin sans la générosité des Calgariens, nous ne faisons qu’administrer leurs dons , explique Shawna Ogston, responsable des communications à la Calgary Food Bank.

Une fois les semi-remorques remplies, les denrées alimentaires seront redistribuées aux personnes dans le besoin.

On s’assure que les personnes qui ont de la difficulté à trouver de la nourriture en reçoivent , indique Shawna Ogston.

« En organisant des collectes alimentaires comme celle-ci, on rassemble des denrées pour que les gens n’aient pas à se préoccuper de la nourriture. » — Une citation de Shawna Ogston, responsable des communications, Calgary Food Bank

Les bénévoles ont rempli une dizaine de semi-remorques de denrées alimentaires à travers la ville, comme ici dans le stationnement du centre commercial de Westbrook. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Pour Marie-Laure Stanford, participer à la collecte annuelle est une façon de se rendre utile avec sa famille. Elle prend part à la collecte annuelle depuis une dizaine d’années.

C’est important de s’entraider. Quand on a un plus, autant en donner à ceux qui n’en ont pas. On sait qu’il y en a qui vont tous les jours à la [banque alimentaire] pour avoir un peu à manger. Alors, la collecte est un intermédiaire.

Une plus grande demande

L’an dernier, la Calgary Food Bank a récolté pas moins de 250 000 kg de denrées alimentaires pour une valeur de 1,4 million de dollars lors de la collecte annuelle.

En 2020, plus de 270 000 kg de denrées alimentaires avaient été collectés.

Les Calgariens ont été généreux cette année, comme lors des deux dernières collectes annuelles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Les organisateurs de la collecte estiment pouvoir amasser autant qu’en 2021, alors que la demande pour les banques alimentaires augmente dans la province. En juillet, près de 24 000 personnes ont profité des services de la Calgary Food Bank, une augmentation de 6 000 par rapport à l’année dernière pour la même période.

Paul Barbeau, l’un des volontaires, indique d'ailleurs que l’inflation se fait sentir sur l'approvisionnement en nourriture : [elle] est plus chère maintenant, les gens ont plus besoin des banques alimentaires .

Optimiste malgré tout

La demande pour les banques alimentaires s’est accrue dernièrement, notamment en raison de l’inflation et de la pandémie. Malgré tout, Shawna Ogston demeure optimiste pour les personnes souffrant d’insécurité alimentaire.

Les gens dans ce pays comprennent que l’insécurité alimentaire n’est pas un manque de nourriture, c’est un manque de fonds. Alors, on travaille avec d’autres organisations locales et à travers le Canada pour s’attaquer aux causes du problème.

On travaille aussi avec les gouvernements [provincial et fédéral] pour changer les politiques afin que nous n’ayons pas à nourrir des centaines de personnes chaque jour , ajoute Shawna Ogston.