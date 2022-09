Lehouillier appuie le tunnel Québec-Lévis, malgré l’absence d’étude

Le maire de Lévis persiste et signe : il appuie toujours le projet de tunnel de la CAQ entre Québec et Lévis malgré l'absence d'étude sur le projet. Gilles Lehouillier se dit convaincu que les études sur le sujet seront concluantes.

En ce qui a trait aux études, il appartient au gouvernement de les faire valoir au moment opportun , a indiqué le maire de Lévis samedi, alors que le chef François Legault était de passage chez lui.

« De prime abord, nous, on souscrit au tunnel Québec-Lévis. » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Nous, on appuie le projet pour un élément fondamental, le tunnel, en étant centre-ville à centre-ville, a ajouté un élément spectaculaire [...] du transport en commun, en reliant les deux centres-villes en 10 minutes , a réitéré le maire de Lévis.

Questionné à savoir s’il appuierait un projet de lien advenant une étude en défaveur, le maire a répondu qu'il était convaincu qu'elle serait favorable.

Des études, ça en prend. Il va falloir qu'il y en ait. Il y en a eu pour le tramway, il va y en avoir sur le tunnel aussi. [...] De prime abord, nous, on souscrit au projet de tunnel Québec-Lévis. On prend position derrière le projet et il est bien entendu que les études vont venir .

Gilles Lehouillier dit avoir eu des rencontres techniques avec le gouvernement, sans mettre la main sur une étude. C'est sûr que ça nous intéresse. Des études, ça en prend. C'est au gouvernement de prendre la décision

Samedi, le premier ministre Legault a de nouveau dû se défendre à l’absence d'une étude finalisée permettant d’étayer le projet de tunnel à quatre voies entre Québec et Lévis. Le premier ministre sortant a indiqué qu'elle serait dévoilée au début 2023.

François Legault a réitéré que les études sur le troisième lien du gouvernement n’avaient ''rien à voir avec le projet qui est sur la table''. Il a ajouté que l’étude avait été réalisée avant la pandémie et qu’elle ne tenait donc pas compte de l’augmentation du nombre de personnes en télétravail.

Avec les informations de Véronique Prince