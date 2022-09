Se souvenir des Ukrainiens emprisonnés par le Canada durant la Première Guerre mondiale

Plus de 8000 personnes originaires d'Europe, dont de nombreux Ukrainiens, ont été envoyées de force dans 24 camps d'internement partout au Canada durant la Première Guerre mondiale. C’est leur histoire que raconte un nouveau monument commémoratif inauguré samedi, dans la municipalité d’Emerson, à une centaine de kilomètres au sud de Winnipeg.

Composé de photographies et d'un panneau explicatif, le mémorial a pour but de rappeler les atrocités qui ont été commises envers les minorités.

Le monument sera installé de manière permanente dans la municipalité d'Emerson. Photo : chelsea kemp/cbc / Chelsea Kemp

Peu de Canadiens connaissent l’histoire des camps d’internement , affirme le président de l’Association ukrainienne canadienne des libertés civiles, Borys Sydoruk. Je n’ai pas appris cela au secondaire.

« Si nous ne connaissons pas notre histoire, nous pouvons la répéter. » — Une citation de Borys Sydoruk, président de l’Association ukrainienne canadienne des libertés civiles

Larissa Klymkiw, une Ukrainienne dont la famille vit déjà au Canada depuis quelques générations, a chanté lors de l’inauguration du nouveau monument commémoratif.

Katherine Basarab, à gauche, et Larissa Klymkiw, à droite, ont chanté lors de l'inauguration du monument commémoratif. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Je n’ai pas de membres de ma famille qui ont été impliqués dans les camps, mais en tant que communauté, nous partageons cette histoire. , pense-t-elle.

Elle explique qu’un sentiment de fierté l’habitait lors de la cérémonie de samedi.

Grâce aux batailles que mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents ont menées, je peux aujourd’hui être une Ukrainienne fière.

Des femmes se recueillent lors de la messe qui a précédé l'inauguration du monument commémoratif. Photo : chelsea kemp/cbc / Chelsea Kemp

Elle n’a jamais senti qu’elle a été discriminée du fait de ses origines, mais elle sait que cela n’a pas toujours été le cas. Elle raconte que son cousin, aujourd’hui âgé, ne pouvait pas aller à l’Université au Manitoba, car il y avait des quotas pour les étudiants d’origine ukrainienne.

On doit retenir que ça s’est passé et que d’autres groupes aussi ont souffert , dit Mme Klymkiw. Ça peut nous unir. Nous avons plus en commun que nous le croyons.

Des camps partout au pays

Les camps d’internement ont été instaurés par le gouvernement canadien, en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, entre 1914 et 1920.

Il y eut des camps au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, notamment.

Des Européens y étaient emprisonnés en tant qu’ étrangers ennemis , alors qu’ils avaient initialement été invités à immigrer au Canada.

Au Manitoba, en 1915, des centaines d’Ukrainiens ont marché de Winnipeg vers les États-Unis en quête de travail. Arrivés à la frontière américaine, à Emerson, ils auraient été arrêtés et envoyés au camp d’internement de Brandon.

Dans la plupart des camps, les prisonniers étaient soumis au travail forcé et étaient dépossédés de leurs biens.

Des dizaines de milliers d’autres personnes, à la sortie des camps, auraient été forcées de porter certaines pièces d’identité et de se rapporter régulièrement à la police.