Ours gourmands à Jasper : les résidents priés de ramasser les fruits de leurs jardins

La présence continue des ours dans la ville de Jaser, souvent dans les jardins résidentiels à quelques mètres des gens, est un risque inacceptable pour les résidents et les visiteurs , peut-on lire sur l’avertissement publié par Parcs Canada cette semaine.

Au moins huit ours noirs ont été attirés dans la ville ces dernières semaines. Les arbres fruitiers non indigènes, allant des pommiers aux cerisiers de Virginie, leur offrent un festin alors qu’ils se préparent à l’hibernation.

Si ces fruits ne sont pas retirés, le problème va s’accentuer, avertit l’agence fédérale. Les mamans ourses risquent d’apprendre à leurs petits que la ville de Jasper peut leur offrir un apport en nourriture hautement calorifique.

« Les ours qui vivent près des humains et des résidences ont plus de risque d’avoir accès à de la nourriture humaine, à des poubelles, et d’être impliqués dans des rencontres agressives [avec des humains]. »