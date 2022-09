Nickel dans Limoilou : Glencore veut dévoiler des données

La station est installée depuis 2015 sur le toit d'un immeuble de la 2e Avenue, à la hauteur de la 4e Rue. Elle se trouve ainsi dans l'axe des vents dominants en provenance du port de Québec, où Glencore transborde du nickel extrait de la mine Raglan, au Nunavik.

Peu encline à divulguer ses données par le passé, la minière dit aujourd'hui avoir changé d'avis.

Nous avons l'intention de partager les données de la station avec la communauté. C'est déjà en discussion avec le ministère de l'Environnement et ça suit son cours , confirme Amélie Rouleau, directrice aux affaires publiques et aux communications pour Mine Raglan. Comme toute entreprise, nous balançons les pour et les contre, et nous sommes rendus là.

Impossible pour le moment de savoir si Glencore partagera l'ensemble de ses données récoltées depuis l'implantation de la station d'échantillonnage de la qualité de l'air. Ceci est en cours de discussion avec le ministère , précise Mme Rouleau.

Glencore possède des installations de transbordement de nickel au port de Québec, dans le secteur de la baie de Beauport. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

« Chasse aux sorcières »

En février dernier, alors que le gouvernement du Québec était sur le point d'alléger la norme sur le nickel émis dans l'air ambiant, Glencore déplorait être victime d'une chasse aux sorcières .

L'entreprise s'est toujours défendue d'être la source des émissions de nickel, et ce même s'il a été démontré que les résidents de Limoilou en respirent davantage que le reste de la population. Elle revendique des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars pour ses installations de la capitale et assure que toutes ses activités se font sous couvert.

Selon Glencore, la précédente norme, établie à 14 nanogrammes par mètre cube sur 24 heures, envoyait un signal erroné dans la population que leur santé est potentiellement en jeu . Des lobbyistes à l'emploi de la minière ont ainsi défendu l'allègement de la norme pendant plusieurs années.

La norme quotidienne est finalement passée à 70 nanogrammes par mètre cube cette année, autorisée par le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC). Une moyenne annuelle de 20 nanogrammes par mètre cube doit aussi être respectée.

Réseau de stations

En plus de Glencore, l'Administration portuaire de Québec (APQ) diffuse déjà les données de deux stations installées dans la communauté, elles aussi en place depuis 2015. L'une se trouve sur la 8e Avenue, un peu au nord de la 18e Rue, et l'autre dans Maizerets, sur l'avenue de Vitré.

La mine Raglan, au Nunavik. Photo : Capture d'écran

Les données viendront s'ajouter à celles récoltées dans le cadre de plusieurs analyses en cours sur la qualité de l'air ambiant dans Limoilou et en Basse-Ville de Québec. La Ville de Québec, l'APQ et le MELCC ont convenu début juin de bonifier le réseau de stations d'échantillonnage.

Glencore ne faisait pas partie de cette initiative.